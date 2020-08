A Deputación lanza unaha web para reforzar a información cidadá dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos

A Deputaci贸n de Pontevedra v茅n de lanzar unha nova web institucional para dar a co帽ecer a Estratexia Sostible Transfronteiriza para a Xesti贸n dos Residuos de Aparellos El茅ctricos e Electr贸nicos (ESTRAEE). Deste xeito, a trav茅s de https://estraee.depo.gal/inicio, pode consultarse informaci贸n en galego, espa帽ol e portugu茅s sobre o proxecto europeo ESTRAEE, os seus obxectivos, municipios nos que est谩 a impulsar iniciativas, socios que participan no proxecto e as principais acci贸ns que est谩 a desenvolver.

A trav茅s desta nova web compl茅tase a campa帽a informativa que a presidenta da Deputaci贸n, Carmela Silva, presentou recentemente e a trav茅s da cal se pretende achegar 谩 cidadan铆a informaci贸n sobre o proxecto ESTRAEE e os nove ecopuntos nos que actuou a instituci贸n provincial, situados en Mea帽o, A Guarda, A Lama, Gondomar, Nigr谩n, Ponteareas, Silleda, Vilagarc铆a e Arousa e Cangas (Mancomunidade do Morrazo). Deste xeito, a campa帽a situar谩 鈥渕iniecopuntos informativos鈥 nestes concellos con datos sobre o proxecto, o horario e atenci贸n do ecopunto situado no seu termo municipal, as铆 como sobre os RAEE (residuos de aparellos el茅ctricos e electr贸nicos). Ademais, os 鈥渕iniecopuntos informativos鈥 ir谩n acompa帽ados de tres caixas de recollida: unha para m贸biles e tablets, outra para pilas e outra para cargadores.

O proxecto europeo ESTRAEE, cofinanciado polo FEDER a trav茅s do programa POCTEP, est谩 liderado pola Deputaci贸n de Pontevedra coa participaci贸n de socios como Energylab, Revertia, ERP e Liport. Cun orzamento de m谩is de dous mill贸ns de euros, ESTRAEE pretende converterse nun modelo en Europa de xesti贸n responsable deste tipo de residuos, os RAEE, cada vez m谩is habituais, as铆 como nun exemplo da estratexia de econom铆a circular encami帽ada a xestionar os recursos el茅ctricos e electr贸nicos de forma sustentable. Entre as s煤as acci贸ns, o proxecto contempla a adaptaci贸n de nove puntos limpos da provincia 谩 Directiva Europea dos RAEE, as铆 como a definici贸n dun borrador de ordenanza para os concellos sobre a xesti贸n destes residuos e a an谩lise do ciclo de vida das diferentes tipolox铆as de residuos que nos 煤ltimos cinco anos, segundo The Global E-Waste Monitor, se dispararon un 21% no mundo.