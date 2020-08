A Deputación pon en valor o centro de Crecente acondicionado a contorna do centro de saúde, o colexio, a residencia e o pavillón de deportes

O n煤cleo municipal de Crecente afronta unha completa transformaci贸n grazas 谩s obras de mellora integral da mobilidade e accesibilidade executadas no marco do Plan de Mellora da Seguridade dos Viarios Municipais (DepoRemse) da Deputaci贸n de Pontevedra. Os deputados provinciais Carlos L贸pez Font e Santos H茅ctor, acompa帽ados polo alcalde, Julio C茅sar Garc铆a-Luengo, visitaron hoxe esta actuaci贸n, na que a instituci贸n provincial investiu 426.300 euros. Aproveitaron tam茅n para revisar as obras de emerxencia que a Deputaci贸n levou a cabo a fin de mellorar a seguridade viaria na estrada EP-5005 ao seu paso polo n煤cleo de Crecente, cun orzamento de preto de 60.000 euros.

As obras do plan DepoRemse est谩n financiadas integramente pola Deputaci贸n (o 10% de achega municipal foi con cargo ao Plan Concellos 2019) e po帽en en valor esta parte do n煤cleo de Crecente, cunha actuaci贸n para mellorar a seguridade ao abeiro do modelo de mobilidade que est谩 a desenvolver a Deputaci贸n en toda a provincia. A zona onde se actuou 茅 de especial tr谩nsito, xa que nela se sit煤an os equipamentos do Centro de Sa煤de, a Residencia da Terceira Idade, o CEIP Pluriling眉e Manuel Sieiro e a zona deportiva do pavill贸n municipal e o ximnasio.

As obras est谩n practicamente rematadas, a falta s贸 de realizar o asfaltado final nun tramo por parte da empresa adxudicataria e o correspondente pintado da sinalizaci贸n horizontal. M谩is polo mi煤do, para mellorar a accesibilidade na zona, proxectouse a pavimentaci贸n da calzada en todos os viarios existentes e habilit谩ronse beirarr煤as (todas de 1,80 metros de ancho ag谩s as da parte posterior das vivendas de mestres, de 1,35) en tramos nos que non exist铆an, mentres que se substitu铆ron outras en mal estado. As铆 mesmo, con esta actuaci贸n cr茅anse novos pasos de pe贸ns, reg煤lase o tr谩fico e delim铆tanse zonas de aparcadoiro, ademais de soterrar as redes el茅ctrica, de alumeado p煤blico e telefon铆a e repo帽er servizos e instalaci贸ns nas redes de abastecemento, pluviais e saneamento. Os traballos compl茅tanse co pintado en todos os viarios e pasos de pe贸ns, as铆 como coa nova sinalizaci贸n vertical (con 20 sinais novas) e inclu铆ron tam茅n a reposici贸n do muro de peche e contenci贸n do CEIP.

Como destacou o deputado Carlos L贸pez Font, esta ambiciosa actuaci贸n, 鈥渜ue vai cambiar a calidade de vida dos veci帽os e veci帽as de Crecente鈥, se enmarca no proxecto integral de mobilidade co que se rexe a instituci贸n en toda a provincia: 鈥淐ertamente, o modelo da Deputaci贸n 茅 dunha mobilidade para o s茅culo XXI _apuntou_. Onde antes ocupaban o espazo os coches, hoxe o te帽en que ocupar as persoas. 脡 unha satisfacci贸n ver unha actuaci贸n como esta que serve para mellorar a calidade de vida das veci帽as e veci帽os. 脡 unha obra que o ten todo e desenvolvida nun n煤cleo urbano, onde est谩n o Centro de Sa煤de, a residencia, o ximnasio e o pavill贸n. Polo tanto, este 谩mbito vaise converter nun dos centros neur谩lxicos de convivencia da veci帽anza. Para n贸s 茅 unha satisfacci贸n de que este DepoRemse sexa unha realidade鈥. Font felicitou ao alcalde por ter impulsado un proxecto destas caracter铆sticas. 鈥淓n definitiva _conclu铆u Font_, estamos a apostar polos concellos pequenos. Son os que m谩is o necesitan. E fixar poboaci贸n no 谩mbito rural 茅 un obxectivo de todos e todas鈥.

Mellora na EP-5005

Doutra banda, no que se refire 谩s obras da EP-5005 A Ca帽iza-Pousa ao seu paso polo n煤cleo de Crecente, a Deputaci贸n tivo que actuar de urxencia tras constatar mediante inspecci贸n a existencia de desprendementos no noiro situado a car贸n da estrada. A ca铆da de pedras ti帽a provocado a restrici贸n da circulaci贸n. A actuaci贸n acometida agora implicou a construci贸n dun novo muro para mellorar a seguridade do viario e, na mesma, invest铆ronse preto de 60.000 euros. 鈥溍 unha obra que quedou moi ben e solucionou o problema鈥, apuntou Font.

O deputado lembrou que no marco do Plan Concellos 2020 da Deputaci贸n de Pontevedra, Crecente ten asignado un total de 393.000 euros, unha dotaci贸n econ贸mica que financia boa parte das actividades municipais, pois servir谩 para acometer un total de 12 obras, ao tempo que permitir谩 a execuci贸n dunha iniciativa sociocultural e a contrataci贸n de 9 traballadoras/es para a realizaci贸n de diversas funci贸ns no marco das competencias municipais.

Pola s煤a banda, o alcalde, Julio C茅sar Garc铆a-Luengo destacou que esta obra do plan DepoRemse 鈥溍 magn铆fica e foi moi ben aproveitada鈥. 鈥淭i帽amos problemas de acceso ao CEIP _explicou_; ao pavill贸n, 谩 residencia municipal, ao Centro de Sa煤de e 谩 garder铆a e grazas a este proxecto, hoxe os veci帽os e veci帽as de Crecente poden desfrutar desta impresionante obra, na que se aproveitou todo o orzamento, pr贸ximo aos 500.000 euros. Quero agradecer tam茅n 谩 presidenta Carmela Silva o proxecto do ximnasio que se realizou co Plan Reequilibrio e que imos inaugurar dentro dun mes. Son obras magn铆ficas para un concello pequeno e rural como 茅 Crecente e creo que grazas a isto 茅 m谩is doado fixar poboaci贸n鈥. Tam茅n subli帽ou a axilidade da instituci贸n provincial 谩 hora de solucionar o problema da EP-5005: 鈥淣un mes estaba a obra realizada鈥