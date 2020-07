A Deputación recibe máis de medio millón de euros para impuslar 121  novas mobilidades de alumnado e profesorado de FP na Unión Europea

A Deputaci贸n de Pontevedra v茅n de recibir da Uni贸n Europea, no marco do programa Erasmus + de educaci贸n, formaci贸n, xuventude e deporte, e a trav茅s do SEPIE (Servizo Espa帽ol para a Internacionalizaci贸n da Educaci贸n), 571.051 euros para impulsar 121 novas mobilidades pola Uni贸n Europea dirixidas a 111 alumnas e alumnos e 10 profesoras e profesores de FP.

O programa 鈥淧racticum Depo鈥 da Deputaci贸n de Pontevedra contempla a participaci贸n de 37 centros educativos de 21 concellos da provincia cuxo alumnado poder谩 seleccionar realizar as s煤as mobilidades, que maioritariamente ser谩n de aplicaci贸n en 2021, en pa铆ses como Irlanda, Italia, Malta, Portugal, Finlandia, Alema帽a, B茅lxica, Grecia e Holanda e, no caso do persoal docente, Irlanda, Malta, Italia, Portugal, Finlandia, Suecia, Estonia, Dinamarca, Islandia e Holanda. En li帽as xerais, as pr谩cticas do alumnado ser谩n de 182 d铆as de media e a estad铆a do profesorado de ata 9 d铆as.

O obxectivo global das mobilidades 茅 colaborar na integraci贸n no mundo laboral do alumnado graduado en FP de ciclos medios, a trav茅s de pr谩cticas en empresas e instituci贸ns europeas, as铆 como, no caso do profesorado, aprender m茅todos e procedementos educativos que se est谩n a desenvolver no estranxeiro.

Con este programa da Deputaci贸n e un investimento total de 2,5 mill贸ns de euros, realiz谩ronse desde 2015 407 mobilidades de alumnado e 20 de persoal docente. Nestes momentos estanse a rematar as mobilidades enmarcadas no programa 鈥淧racticum Depo 2019鈥, con seis persoas en Malta, Portugal e Irlanda das cales catro rematar谩n entre setembro e outubro e d煤as, que comezaron o 15 de xu帽o, a mediados de outubro.