A Deputación transforma a provincia cun investimento récord de 60 Millóns de Euros en infraestruturas varias e equipamentos do século XXI

A Deputaci贸n de Pontevedra mobiliza este ano 60 mill贸ns de euros para transformar a provincia e convertela nun referente de mobilidade segura do s茅culo XXI con infraestruturas e dotaci贸ns que axudan a fixar poboaci贸n no rural e equilibran o territorio provincial. As铆, o deputado provincial Carlos L贸pez Font fixo balance en rolda de prensa das actuaci贸ns en marcha e as previsi贸ns para este ano, explicando que 鈥渕谩is de 34 mill贸ns de euros se destinan a obras nas estradas provinciais, convenios con concellos para traballos de sendas peon铆s, humanizaci贸ns e urbanizaci贸ns, actuaci贸ns de mantemento e conservaci贸n鈥. Outros 26 mill贸ns de euros pertencen aos plans DepoRemse, de Mobilidade Segura en V铆as Municipais, que conta con 11 mill贸ns, e 贸 Plan de Reequilibrio de Dotaci贸ns e Equipamentos Municipais, de 14,8 mill贸ns.

Deste xeito, Font anticipou os recursos mobilizados directamente pola Deputaci贸n, sen ter en conta os 29,7 mill贸ns de euros da Li帽a 1 do Plan Concellos 2020 que se transfiren aos concellos e que redundan, tam茅n, en infraestruturas no 谩mbito municipal. 鈥淎 Deputaci贸n est谩 a acometer a gran transformaci贸n da provincia. 脡 imposible viaxar polo territorio provincial e non atoparse con infraestruturas constru铆das con fondos da Deputaci贸n鈥, sinalou o deputado. Ademais, engadiu: 鈥淪omos referentes na mobilidade segura do s茅culo XXI鈥.

A Deputaci贸n de Pontevedra 茅 unha instituci贸n l铆der en licitaci贸n de obra p煤blica e isto tendo en conta que, a maiores, 茅 o 贸rgano provincial, segundo datos do Ministerio de Hacienda, que m谩is fondos transfire 贸s concellos para que sexan estes os que liciten as s煤as propias obras (un 33% do orzamento anual). Ademais, un recente informe da Federaci贸n Galega da Construci贸n di que a Deputaci贸n de Pontevedra 茅 a instituci贸n p煤blica de Galicia que m谩is obra adxudicou a empresas galegas durante o 2019 (un 99,4% do total).

A Rede Provincial de Estradas 茅, con 1.700 quil贸metros , a m谩is extensa da provincia e supera mesmo 谩 suma das estradas nacionais e auton贸micas. Tr谩tase de 377 vieiros que pasan por todos os concellos da provincia. Esta extensa rede, que alimenta todos os municipios, foi posta en valor polo deputado como s铆mbolo da aposta da Deputaci贸n polo rural: 鈥淎postamos moi forte polos concellos m谩is pequenos, onde realizamos obras impensables hai tempo e que te帽en estradas e infraestruturas comparables 谩s dos municipios m谩is grandes. Para n贸s 茅 unha obsesi贸n fixar poboaci贸n no rural鈥. Isto, tendo en conta a alta dispersi贸n de poboaci贸n que te帽en Pontevedra e Galicia fai a铆nda m谩is imprescindible a comunicaci贸n dos distintos n煤cleos dos concellos para que a xente poida desprazarse a p茅, en bicicleta, en cadeira de rodas ou en veh铆culo a motor de xeito democr谩tico.

Para dar conta da transformaci贸n que o ente provincial puxo en marcha dende a chegada 贸 goberno de Carmela Silva, Carlos L贸pez Font quixo facer unha breve pincelada hist贸rica. 鈥淓n 2015 atopamos as estradas provinciais nun estado absolutamente lamentable, con estradas que levaban 30 anos sen ningunha actuaci贸n. Algunhas beirarr煤as eran absolutamente impracticables, atopab谩monos con postes de luz na estrada鈥. Ademais, sentenciou: 鈥淎s estradas provinciais pasaron directamente do s茅culo XIX da etapa de Louz谩n ao s茅culo XXI鈥.

O INVESTIMENTO, AO DETALLE

鈥淣unca houbo unha actuaci贸n como agora nas infraestruturas provinciais. Temos plan, temos modelo e apostamos polas persoas鈥, sinalou L贸pez Font. As铆, o modelo que a administraci贸n provincial leva po帽endo en marcha dende o ano 2015 bas茅ase na 鈥渟eguridade viaria, a mobilidade do s茅culo XXI, ou o que 茅 o mesmo, as persoas como centro de todo. As estradas do s茅culo XXI non deben ser s贸 para os coches, sen贸n tam茅n para as persoas鈥. Deste xeito, todos os plans e proxectos bas茅anse en criterios t茅cnicos establecidos no Dec脿logo aprobado en 2016 e na Instruci贸n de 2018 鈥渆 as铆 facemos posibles cousas como que as nosas sendas peon铆s te帽an un ancho m铆nimo de 2,5 metros鈥.

Font debullou ao detalle o reparto dos 34.176.123 euros que este ano est谩n destinados 谩s Estradas Provinciais. Unha cifra sen precedentes que se reparte entre os 7.754.257 euros correspondentes 谩s 27 obras propias da Deputaci贸n, das cales 21 xa remataron (4.429.033鈧), 4 est谩n en execuci贸n (3.143.603鈧)e 2 comezan este mesmo ano (181.651鈧). Ademais, 15.780.500 euros ir谩n a parar a convenios cos concellos para sendas peon铆s, humanizaci贸ns e urbanizaci贸ns. Nestes intres est谩n en tramitaci贸n 26 convenios con concellos para a mellora da mobilidade segura. O deputado destacou que tr谩tase de obras de calado, como demostra que catro delas superen o mill贸n de euros e unha os dous mill贸ns. Neste senso, quixo reivindicar catro obras que foron acometidas no pasado mandato e que considera 鈥渆xemplos鈥 do bo facer da Deputaci贸n na transformaci贸n dos concellos (a mellora da mobilidade peonil en Silleda na EP-6518 a car贸n do Centro de Sa煤de e a Residencia, a reforma integral da avenida Luis Rocafort de Sanxenxo, A reforma da r煤a Concepci贸n Arenal na Guarda e a mellora da conexi贸n entre Tomi帽o e Sabar铆s, en Tomi帽o) e, ademais, aproveitou para amosar unha recreaci贸n virtual dun dos proxectos que a administraci贸n provincial est谩 a piques de acometer, en concreto da reforma da estrada provincial Os Valos e Guiz谩n, en Redondela.

Pola s煤a banda, o Plan M贸vese de mobilidade segura foi outro dos programas nos que o deputado quixo facer fincap茅. Este plan, que conta con 2.658.865 euros de presuposto, prev茅 a construci贸n de 479 elementos de reduci贸n de velocidade 贸 longo do ano en 54 concellos. Este ano incorpora a novidade de que ter谩 unha auditor铆a f铆sica dos aproximadamente 2.000 pasos de pe贸ns ou puntos conflitivos detectados nas estradas provinciais. Cun orzamento de 2.890.000 euros, a conservaci贸n das estradas, que incl煤e os roces, a reapertura de cunetas e sinalizaci贸n horizontal, 茅 outro dos alicerces da filosof铆a que mant茅n a Deputaci贸n 谩 hora de apostar pola seguridade viaria e a mobilidade. A tala de arborado no dominio p煤blico das marxes das estradas sup贸n outros 231.000 euros no Orzamento provincial. En canto ao plan de mantemento dos firmes das v铆as provinciais, explicou que xa se adxudicaron catro das cinco zonas en que est谩 dividida a provincia e que a quinta zona est谩 en licitaci贸n por concurso da empresa adxudicataria. Estas actuaci贸ns pos煤en un investimento de 4.360.608 euros. 脕 marxe do plan de conservaci贸n, a Deputaci贸n efectuar谩 este ano tres actuaci贸ns singulares por un valor que ascende a 500.893 euros. Estes traballos foron na EP-5005 A Ca帽iza-Pousa, na EP-4201 Setados-Ribarteme-Vide (As Neves) e na EP9702 As Sinas-Vilanova de Arousa.

Finalmente, Carlos Font det铆vose nos dous plans extraordinarios da Deputaci贸n dirixidos aos concellos e iniciados no 2018, pero a铆nda vixentes e que rematar谩n entre este ano e o pr贸ximo e que supo帽en un investimento total de 26 mill贸ns de euros. Tr谩tase do Plan de Reequilibrio, que conta con 14 mill贸ns de euros de investimentos para un total de 25 obras de dotaci贸ns e equipamentos municipais en 25 concellos e o Plan DepoRemse, cuxo orzamento ascende a 11 mill贸ns de euros e que se corresponde con actuaci贸ns de mobilidade segura na contorna de equipamentos sociais e que se est谩n a executar en 31 concellos.