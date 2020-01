A Deputación transforma o núcleo da Chan en Cotobade coa recuperación do espazo público e a mellora da mobilidade

O núcleo da Chan, no Concello de Cerdedo-Cotobade, xa luce o seu novo aspecto logo dun investimento de preto de medio millón de euros da Deputación de Pontevedra e o Concello, que permitiu a humanización e a posta en valor desta contorna coa recuperación do espazo público e a mellora da mobilidade. Os deputados provinciais Gregorio Agís e Carlos Font visitaron hoxe a zona xunto ao alcalde, Jorge Cubela. Amais, no transcurso da visita, anunciouse o próximo investimento da Deputación para renovar un treito de beirarrúas da EP-0403 ao seu paso por este núcleo.

Máis polo miúdo, nos traballos xa finalizados investíronse 440.571,44 euros que se financiaron a través dun convenio entre a Deputación (que asumiu o 70% do coste) e o Concello (o 30% restante). As obras tiñan como obxecto modificar o deseño do núcleo da Chan, coa recuperación do espazo público mediante a pacificación do tráfico, coa habilitación dunha área de aparcamento, a ampliación da praza cunha vía de plataforma única e o redeseño da contorna da capela de San Roque, para poñer en valor esta zona con parámetros de gran calidade urbana, tanto nas áreas singulares como nos espazos verdes.

No que se refire ao aparcamento, situado nas inmediacións do Concello e o Centro de Saúde, primouse a integración ca contorna e habilitouse un espazo natural tradicional (bosque de castiñeiros) para situar nel os espazos adecuados para o estacionamento de automóbiles. Doutra banda, no núcleo da Chan abordouse a ampliación da praza, configurando unha vía de plataforma única. Este espazo público ten un tratamento diferenciado para garantir a existencia de ámbitos protexidos para o seu uso exclusivo por peóns e outros de coexistencia para aproveitar a traza existente. Creouse tamén unha zona de uso exclusivo para o peón na contorna da fonte. E a maiores, demoleuse o muro de sostemento que daba ao viario que leva á antiga Casa do Concello, e repúxose debido ao seu mal estado.

Por último, redefiniuse a contorna da capela de San Roque. Deste xeito, para centrar a situación da capela no seu espazo, ampliouse a praza, incluíndo a superficie da estrada adxunta mediante a unificación da súa plataforma. Amais, limitouse visualmente o seu entorno e reduciuse o impacto das construcións veciñas mediante a plantación dunha liña de arborado. Creouse tamén un espazo adecuado para a situación dos colectores de lixo, integrado nunha pérgola con estética propia dos xardíns. Así mesmo, abordouse a redución de velocidade dos tráficos e redimensionáronse os carrís vehiculares, e reforzouse o espazo de uso peonil exclusivo, colocando bolardos no límite da rúa. Estas actuacións completáronse coa adecuación da rede de pluviais, a rede de alumeado, o soterramento de rede eléctrica e a de telefonía, colocación de mobiliario e os traballos de xardinería.

A Deputación de Pontevedra leva investidos no concello de Cerdedo-Cotobade dende a chegada de Carmela Silva á súa presidencia 7,5 millóns de euros, dos cales 3,7 millóns saíron do Plan Concellos, que para este ano 2020 prevé un investimento de 948.866,50 euros. Coa primeira liña deste plan, destinada a inversións, financiáronse estes anos 35 proxectos como o remate do Campo da Festa e o aparcamento en Figueroa, a construción de muros de contención na Revolta, colexio e Figueroa, o asfaltado de viarios e as obras de acceso ao colexio de Carballedo, Dorna e Balnearios de San Xusto ou a mellora dunha pista polideportiva en Cerdedo. Ao abeiro da liña 2, subvencionáronse actividades como os actos de homenaxe a Antón Fraguas, a Feira de Cuspedriños ou a Festa do Petote. Por outra banda, a terceira liña do Plan Concellos deu lugar á contratación de 91 traballadores desde 2016 ao 2019.

Novas beirarrúas

O deputado Carlos López Font anunciou durante a visita outro novo proxecto da Deputación de Pontevedra para continuar mellorando este lugar da parroquia de Carballedo, no marco do compromiso da institución provincial co concello de Cerdedo-Cotobade. A actuación consistirá na renovación de beirarrúas nas inmediacións do Concello e o Centro de Saúde, na Estrada Provincial 0403, co obxecto de garantir a mobilidade peonil nesta zona de equipamentos. As obras levaranse a cabo nun tramo de 240 metros, cun orzamento previsto de 34.188€.