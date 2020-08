A desidia da de Medio Rural pon en risco 40 millóns de euros para a loita contra o cambio climático, formación e comercialización no agro

O Sindicato Labrego Galego v茅n de rexistrar un documento no que interpela a Medio Rural acerca de varias cuesti贸ns e deficiencias detectadas no informe anual de execuci贸n do Plan de Desenvolvemento Rural 2014-2020 (PDR) correspondente ao ano 2019.

Principalmente, detectamos unha serie de medidas contempladas no PDR que consideramos fundamentais para o desenvolvemento rural e que, despois dun lustro, seguen practicamente sen executar. Estamos a falar de pol铆ticas esenciais para o agro como formaci贸n, intercambio de co帽ecementos, asesoramento, mercados de venda directa ou loita contra o cambio clim谩tico que, en conxunto, suman fondos que ascenden a preto de 40 mill贸ns de euros que se poder铆an perder se non se xestionan debidamente. Vex谩molo polo mi煤do:

RISCO DE PERDER 10 MILL脫NS PARA TRANSFERENCIA DE CO脩ECEMENTOS E FORMACI脫N

Na medida 1 (Transferencia de co帽ecementos e actividades de formaci贸n) parece dif铆cil que se poida gastar todo o orzamentado. Dos 11.360.000 鈧 apenas se gastaron 2 mill贸ns dende 2014, o 15’76% do total. En 2019, tan s贸 se xestionaron 219.000 鈧 en 鈥淔ormaci贸n profesional e adquisici贸n de competencias鈥 (submedida 1.1), pero nada en actividades de informaci贸n e demostraci贸n ou en intercambios e vistas formativas (submedidas 1.2 e 1.3).

Sen formaci贸n e informaci贸n, o sector primario est谩 morto. Dende o SLG, queremos saber por que esta medida non se implantou e que cuesti贸ns fallaron. Hai tres anos fal谩rase dos 鈥渆rasmus agrarios鈥, pero desco帽ecemos os resultados ou se o financiamento se fixo con cargo a esta medida ou non.

M脕IS DE 15 MILL脫NS DE EUROS POR GASTAR EN ASESORAMENTO, XESTI脫N E SUBSTITUCI脫NS NAS EXPLOTACI脫NS AGRARIAS

Na medida 2 (Servizos de asesoramento, xesti贸n e substituci贸n das explotaci贸ns agr铆colas), dotada con 16.680.000 鈧,聽tam茅n parece dif铆cil que se vaian gastar todos os fondos, xa que deixaron de facerse convocatorias ao respecto e, at茅 agora, s贸 se gastaron 943.822 鈧, o que sup贸n o 3,1%. Non 茅 posible que non haxa demanda de asesoramento. No SLG seguimos apostando por un asesoramento p煤blico, pero nestes momentos, coas oficinas agrarias comarcais desmanteladas, quen asesoran as granxas son os mesmos comerciais das empresas que lles venden insumos, co cal a imparcialidade non existe. Coa enorme complexidade que sup贸n xestionar hoxe en d铆a unha explotaci贸n resulta moi preocupante que neste per铆odo 2014-2020 se investise tan pouco en formaci贸n e asesoramento.

M脕IS DE 12 MILL脫NS ESQUECIDOS PENDENTES DE GASTAR NO APOIO A MERCADOS LOCAIS, LOITA CONTRA O CAMBIO CLIM脕TICO E PLANS DE XESTI脫N FORESTAL

Outra cuesti贸n que tam茅n haber铆a que co帽ecer con m谩is profundidade 茅 o fracaso da medida 16.4, referida a canles curtas de distribuci贸n e mercados locais, sobre todo cando parece que unha parte importante da sociedade est谩 demandando este tipo de comercializaci贸n para realizar as compras de alimentos, suplindo o baleiro deixado pola Xunta con iniciativas persoais e a creaci贸n de grupos de consumo. Neste caso, hai 4.520.000 鈧 dos que non se gastou nin o primeiro c茅ntimo. O mesmo aconteceu na medida 16.5 (cambio clim谩tico e proxectos medioambientais, con 4,5 mill贸ns) e 16.6 (plans de xesti贸n forestal, con 2,2 mill贸ns).

POUCA TRANSPARENCIA NOS FONDOS PDR DESTINADOS A PREVENCI脫N DE LUMES

No escrito presentado, dende o SLG interpelamos a Medio Rural para co帽ecer que parte dos 30,5 mill贸ns de euros que se destinaron durante o ano 2020 ao plan de prevenci贸n contra incendios forestais est谩n financiados con fondos deste PDR e en que tipo de acci贸ns se gastaron. O certo 茅 que, un ano m谩is, a pol铆tica de prevenci贸n de incendios na Galiza est谩 a resultar desastrosa, polo que vemos necesario fiscalizar en que medidas concretas se est谩n a investir eses cartos e cantos recursos se lle est谩n a detraer ao Plan de Desenvolvemento Rural a trav茅s da submedida 8.3 (Prevenci贸n de incendios forestais e desastres naturais), dotada con 160 mill贸ns de euros, da que se gastaron 22 mill贸ns en 2019, e da que xa se levan gastados m谩is de 90 mill贸ns dende 2014 con escasos resultados se a finalidade 煤ltima destes investimentos 茅 realmente a prevenci贸n de lumes forestais.

QUEREMOS INFORMACI脫N CUMPRIDA SOBRE AS ACCI脫NS E MEDIDAS NAS QUE SE VAN GASTAR OS FONDOS DO PDR 2014-2020 NOS VINDEIROS ANOS

Vendo os distintos cadros do informe anual de execuci贸n do PDR 2014-2020, sabemos que os fondos dispo帽ibles a 31 de decembro de 2019 ascenden a 536.034.735 鈧 de Gasto P煤blico Total (GPT). Informan tam茅n de que o orzamento para o ano 2020 茅 de 311.440.352 鈧 de GPT. Non obstante, desco帽ecemos os fondos comprometidos en medidas plurianuais, por exemplo. Polo tanto, para ter unha idea un pouco m谩is precisa dos fondos que restan por comprometer, dende o SLG solicitamos co帽ecer os seguintes datos:

Que fondos se prev茅 que queden dispo帽ibles (sen comprometer) a 31 de decembro de 2020? E, considerando as convocatorias deste exercicio e as previsi贸ns das que se van facer no que resta de ano, en que medidas van quedar dispo帽ibles eses fondos? Hai fondos suficientes para cubrir axudas temporais excepcionais, no marco do Feader, en resposta 谩 pandemia do Covid-19? En caso afirmativo, de que medidas se van sacar os fondos? Este proceso vai pasar pola Comisi贸n de Seguimento do PDR? Todas as convocatorias do ano 2020 te帽en fondos suficientes? Para as persoas que representa o Sindicato Labrego Galego son b谩sicas as seguintes li帽as de axuda, cuxa continuidade, dinamizaci贸n e orzamento suficiente consideramos imprescindibles para a fin 煤ltima do PDR, que 茅 o desenvolvemento rural da Galiza:

4.1 (Mellora do rendemento global das explotaci贸ns) 6.1 (Instalaci贸n de agricultores/as聽[email protected]) 6.3 (Axudas a pequenas explotaci贸ns) 10.1 (Medidas agroambientais) 11.1 (Conversi贸n 谩 agricultura ecol贸xica) 11.2 (Mantemento en agricultura ecol贸xica) 13.1 (Axudas a zonas desfavorecidas de monta帽a) 13.2 (Axudas a zonas con limitaci贸ns naturais)