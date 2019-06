A dirección de Navalia 2020 quere ampliar a feira á cidade

Connect on Linked in

A Feira Internacional de Industria Naval, NAVALIA, celebrou esta mañá unha nova reunión de traballo do seu Comité Executivo, á que asistiu o Alcalde de Vigo, Abel Caballero, e a concelleira de Economía, Réxime Interior e Seguridade, Elena Espinosa. Precisamente a presenza do rexedor vigués serviu para marcar un novo obxectivo ao salón: que Navalia teña continuidade e calado na cidade. “Navalia é unha feira de carácter profesional que sen dúbida deixa unha importante pegada na cidade, sobre todo atendendo ao impacto económico”, explicou o presidente da feira e máximo responsable de estaleiro Hijos de J. Barreras, José García Costas. Neste sentido, cabe lembrar que, a pesar de tratarse dun evento bienal, Navalia ten un impacto na cidade de Vigo que rolda os 10 millóns de euros. “Con todo, nesta ocasión imos tentar dar un paso máis e estamos a planificar actividades organizadas durante a semana de Navalia 2020 nas que os cidadáns estean directamente involucrados. E para iso necesitamos o inestimable apoio do noso Alcalde” apunto García Costas.

Durante a reunión de traballo Javier Arnau, director do salón, informou sobre as cifras de ocupación da que será a oitava edición de Navalia. A organización xa non ten ocos dispoñibles nos pavillóns 1 e 2, mentres que a ampliación está a ser ocupado por representación institucional de Colombia, Cabo Verde ou Estados Unidos, así como por empresas de Noruega, Suíza e Holanda. “Durante o período de preparación de cada Navalia levamos a cabo un amplo calendario de promoción. Da última feira do sector á que acudimos, Nor-Shipping traémonos posibles expositores, algúns dos cales xa han formalizados a súa participación”, explicou Arnau.

Neste sentido, Javier Arnau tamén deu conta da recente visita a Marrocos, na que puido coñecer de primeira man o proxecto do novo mega estaleiro do país. “Estamos a preparar unha misión comercial coa industria auxiliar e os armadores do país. Mantivemos encontros a Cámara de Comercio de España en Marrocos e coa Embaixada de España en Casablanca e Rabat. E grazas á axuda do ICEX, trasladarémoslle unha invitación formal ao Goberno marroquí para que visiten Navalia 2020”, apuntou Arnau.

Marrocos non está na feira desde a edición de 2014 e cabe lembrar que a súa frota pesqueira urxe unha importante renovación. Ademais, e tras as diversas reunións durante a visita, Javier Arnau comprobou que existe posibilidades para as empresas galegas no sector dos remolcadores, dragas, vixilancia de portos (patrulleiras) e salvamento marítimo (debido ás novas esixencias da Unión Europea).