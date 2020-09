A edición expandida do Festival de Cans chega esta semana a nove cines de toda Galicia

O聽Festival de Cans聽bota a andar este m茅rcores聽Cans Expandido, un formato in茅dito que servir谩 para levar as聽curtametraxes聽que participaron nas secci贸n de Ficci贸n e Animaci贸n da聽competici贸n oficial聽do聽XVII Festival de Cans, celebrada a pasada semana, a nove salas de cine de toda Galicia.

O proxecto Cans Expandido ten por obxectivo incrementar a visibilidade das curtametraxes, ante a reduci贸n de aforo que tivo que aplicar o festival para adaptarse 谩 normativa Covid. Os filmes chegar谩n a 8 cineclubes de toda Galicia e m谩is 谩 sala de proxecci贸ns do Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI), na Coru帽a.

As proxecci贸ns comezar谩n o聽d铆a 9聽nos cineclubes de聽Cangas, o聽Lumi猫re聽de聽Vigo, e o聽CineClube聽Adega聽de聽Vilagarc铆a de Arousa. O d铆a 10聽chegan 谩聽sala de proxecci贸ns do聽Centro Galego das Artes da Imaxe聽(CGAI) na聽Coru帽a聽e m谩is ao聽CineClube Groucho Marx聽do聽Barco de Valdeorras.聽O聽d铆a聽聽11聽de setembro ao聽聽CineClube聽Os Papeiros聽de聽Chantada聽e por 煤ltimo, o聽d铆a 12, 谩s聽salas dos聽cineclubes聽Val Mi帽or AG de Nigr谩n,聽ao聽Padre聽Feijoo聽de聽Ourense聽e ao聽CineClube do Carballi帽o.

M谩is difusi贸n, m谩is apoio a curtametraxistas

Esta iniciativa, innovadora entre os festivais espa帽olas, chega xusto no ano no que por motivos sanitarios Cans tivo que reducir sensiblemente o seu aforo. A suma de esforzos do Festival de Cans, a Federaci贸n de Cineclubes de Galicia (FECIGA) e m谩is o propio CGAI permite levar as obras proxectadas no Festival a m谩is de 1.050 butacas de salas repartidas por toda Galicia.

En cada unha das sesi贸ns exhibiranse as 13 curtas que forman parte da secci贸n oficial de ficci贸n e animaci贸n do Festival de Cans. Cada unha das proxecci贸ns ter谩 un prezo de 4 euros, e a suma total da taquilla destinarase ao Premio FECIGA, que ir谩 parar 谩 curtametraxe elixida por un xurado formado por membros dos cineclubes de Galicia. Este galard贸n non estaba inicialmente previsto nas bases e facilita xerar un apoio econ贸mico adicional para o equipo que desenvolveu o filme vencedor.

O proxecto Cans expandido tam茅n contempla a difusi贸n en li帽a e mediante pago por visi贸n na web do certame entre os d铆as 13 e 17 de setembro.

Curtametraxes participantes

Entre as pel铆culas que se proxectar谩n est谩n聽Xoves de comades, de聽Noem铆 Chantada, a gran vencedora do Festival de Cans, con 4 galard贸ns, e聽16 de decembro, de聽脕lvaro Gago, que obtivo dous premios.

Neste formato expandido, o p煤blico tam茅n poder谩 ver聽Todo el mundo se parece de lejos, de聽Rafa de los Arcos聽e que lle valeu 谩 actriz聽Bruna Cus铆聽o premio a mellor interpretaci贸n feminina;聽Mentres iso pasa,聽dirixida por聽Nacho Ozores聽na que o traballo de Den铆s G贸mez foi reco帽ecido coma a聽 mellor interpretaci贸n masculina; a curtametraxe聽Conte Trencat,聽de聽Miguel Gago, que lle valeu a Mario G, Cortizo o premio 谩 Mellor Banda Sonora.

Os afeccionados 谩 animaci贸n poder谩n desfrutar聽El Gran Corelli, de聽Abel Carbajal, que levou o premio nesa categor铆a en Cans. Compet铆a con聽Realty, de聽David Fidalgo Omil, e coa cinta聽Season, da realizadora italiana afincada na Coru帽a聽Giovanna Lopalco.

Completan o cartel聽Mare, de聽Guille V谩zque, un traballo de corte聽experimental; a pel铆cula聽Blacks or Whites, de聽Anita Pico;聽a cinta聽Pap谩, por qu茅 quitas a m煤sica?,聽de聽Ariadna Cordal;聽a curtametraxe聽Baladas de Amor e Morte,聽da d煤as veces finalista en Cans聽Iria Ares; a animaci贸n聽Hijos del cuerdo聽de聽Borja Santom茅, que xa fora ga帽ador do Premio do Xurado na categor铆a de animaci贸n.