A EE Forestal reivindica a madeira como o material do futuro

“Nestes momentos, a industria forestal demanda cada vez máis tecnoloxía, máis formación e máis deseño e, nese sentido, a Universidade é o centro fundamental no que se están a desenvolver as novas solucións, os novos procesos e, sobre todo, os novos materiais que están permitindo que a nosa industria sexa cada vez máis competitiva”. Deste xeito puña de relevo o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, o importante papel que, en materia de formación, investigación e transferencia de coñecemento ao sector xoga en Galicia a Escola de Enxeñaría Forestal, no marco da visita que este martes realizou ao centro do campus pontevedrés e na que puido coñecer as modificacións e liñas de traballo dos laboratorios vinculados coa especialidade de Industrias da Madeira, nos que, como explicou o director da escola, Juan Picos, avógase polo desenvolvemento de accións conxuntas que contribúan nese senso, a pór en valor a madeira “como o material do futuro”.

Acompañado tamén polo vicerreitor do campus, Jorge Soto, polo director da Axencia da Industria Forestal da Xunta, Ignacio Lema, así como por profesorado da escola, Conde puido nese senso nesta visita coñecer os laboratorios que permiten neste centro abordar, tanto desde o punto de vista docente como investigador, os tres eixos de traballo vinculados á transformación da madeira, como son a transformación enerxética, mecánica e química. Tres eixos vinculados, como lembrou Picos, a unha liña estratéxica da escola como é explorar as múltiples posibilidades dun material biodegradable “cunha capacidade de transformación da que aínda non exploramos todo”. De aí que o director da EE Forestal defendese que a madeira “é o formigón do futuro na construción, o aceiro do futuro en materiais adicionais, o plástico do futuro e tamén a enerxía do futuro”, un enfoque, explicou, que motivou á súa vez “modificacións nas materias e nos laboratorios”.

Un sector estratéxico, cunha facturación de máis de 2200 millóns

“Estamos falando dun sector con 3000 empresas, que facturou 2200 millóns de euros en 2017 e que segue batendo récords en exportacións”, salientou Conde, que lembrou que en Galicia prodúcense o 50% das curtas de madeira do conxunto do estado e que tras superar en 2017 esta industria os 800 millóns de euros en exportacións, cifra que se prevé mellorar cos datos de peche de 2018 . Con estes datos, o representante do Goberno autonómico defendeu a industria forestal como un “sector estratéxico e dinámico”, que demanda para a súa modernización de formación, tecnoloxía e deseño e cuxo desenvolvemento vén acompañado tamén por outros procesos “sobre todo en materia de innovación, vinculados á propia Universidade”. Nese senso, Conde incidiu na importancia da formación para mellorar “a capacidade competitiva do sector”, eido no que “a colaboración coa Universidade e coa Escola de Enxeñaría Forestal está sendo determinante”, á vez que salientou tamén a “capacidade desta escola de transferir o coñecemento e polo tanto, colaborar coa industria, para desenvolver as súas actuacións” neses eixos da transformación enerxética, mecánica e química, “onde esta escola é pioneira e está desenvolvendo un traballo moi importante de transferencia de coñecemento.

A obriga de estar na vangarda para xerar valor engadido

“Penso que estamos nun momento bastante motivador”, salientou Picos, da situación na que se atopa un centro que no presente curso cubriu “practicamente o 90%” das súas prazas de novo ingreso e que está facendo “unha serie de cambios” en relación ao ámbito das industrias da madeira, unha das dúas especialidades, xunto coa de xestión forestal, da titulación que imparte o único centro universitario “especializado exclusivamente en materia forestal do Sistema Universitario Galego”, o que á súa vez implica, lembrou, “unha tripla obriga, de estar na vangarda” en materia de formación, investigación e transferencia, co propósito de achegar “o maior valor engadido” tanto ao sector público como ao privado.

Tres ámbitos aos que, por outra banda, responden os diferentes talleres e laboratorios que centraron esta visita, que se iniciou na Planta Piloto de Enerxías Xiloxeradas, onde se realiza a transformación en produtos de uso enerxético como pélets, briquetas ou estelas, de materiais forestais. Docencia, investigación e a colaboración coas empresas do sector están así mesmo presentes no labor que se realiza no Taller de Madeiras, ao que o centro sumaba recentemente un serradoiro móbil que permite pechar o círculo do traballo de transformación mecánica deste recurso, desde o propio cortado das árbores e o posterior secado das madeiras, ao posterior traballo con estes recursos con máquinas de control numérico ou tecnoloxía láser.

A visita continuou no Laboratorio de Transformación Química da Madeira, ao que nos últimos anos se dotou de novos recursos como unha serie de fermentadores que permiten, por exemplo, realizar destilados de diferentes materiais procedentes do eido forestal. Nesta mesma liña de traballo, a Xunta de Escola aprobou recentemente a creación dun Laboratorio de Innovación e Deseño, ao que se dotou xa de elementos como unha impresora 3D e que ten como obxectivo que o alumnado poida desenvolver traballos de fin de grao vinculados á innovación. Por último, a visita completouse cun achegamento ao traballo que investigadores e investigadoras da escola desenvolven con tecnoloxías como drons ou láser escáner terrestre en materia de prevención de lumes ou inventariado forestal.