A empresa de Poio Camsoar capta persoal con promesas que despois incumpre

Os responsábeis da empresa con sede na localidade pontevedresa de Poio continúan a operar con total impunidade a pesar das denuncias feitas públicas polos afectados a través da CIG e de que a central sindical puxese o caso en coñecemento da Inspección de Traballo tanto en Galiza como na Alemaña.

Segundo puido saber a CIG-Construción, un novo grupo de operarios foi desprazado ao país teutón con falsas promesas de anticipos e salarios elevados que a empresa incumpriu nada máis pisar chan alemán.

“Seguen a aproveitarse da situación de extrema necesidade de moitas persoas, ás que convencen prometéndolles condicións laborais vantaxosas que logo resultan ser falsas, como sucedeu na anterior ocasión e volveu repetirse agora”, explican dende a CIG-Construción.

En consecuencia, a central está a preparar as denuncias diante do Xulgado do Social e da Fiscalía de Pontevedra, para reclamar que o persoal afectado cobre non só o que establece o convenio colectivo do sector senón todo o que lles foi prometido pola empresa para desprazarse a Alemaña.