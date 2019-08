A empresa de seguridade da rede de museos do Concello de Vigo e do Centro Comercial A Laxe segue sen pagar aos seus traballadores

A empresa A1, responsable da seguridade da rede de museos do Concello de Vigo e do Centro Comercial A Laxe, segue incumprindo co pago dos salarios aos seus traballadores. O pasado venres 16 de agosto realizou o pago da metade do salario aos seus traballadores; este feito que desde o sindicato alternativa sindical cualificalo de auténtica tomadura de pelo, despois de que esta empresa enviase unha carta o día 16 de agosto dirixida aos traballadores na que se lle reclama paciencia e recálcase a solvencia da mesma.