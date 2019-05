A escola de María Rial convértese na gañadora do premio Vigo Porté da categoría absoluta do 8º Trofeo de baile de Vigo

A Escola de Flamenco María Rial de Vigo converteuse na gañadora do premio VIGO PORTÉ 2109 da Categoría Absoluta da 8ª Edición do Trofeo de Baile Cidade de Vigo coa súa coreografía “Flamenkeando e Taekwondo”.

O grupo Galicia en Danza de Baiona alzouse co premio VIGO PORTEI 2019 (outórgao o Presidente do Xurado) da Categoría Junior disputada onte sábado coa súa coreografía “ Another Day of Sun” (primeiro premio da disciplina “Musicais”) e onde competía con outros 105 espectáculos. Esta escola de baile tamén se alzou co primeiro premio na disciplina de “Lírica”, “ Folkore” e “Fusión”.