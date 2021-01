A estrada de Moaña a Coiro transformarase nun itinerario seguro para os peóns cun investimento de 690.000 euros

A Deputación afronta os últimos pasos para executar as obras de humanización da estrada provincial EP-1104 entre Moaña e Coiro. O proxecto, valorado en 690.000 euros, está xa a licitación e as empresas construtoras dispoñen dun prazo para presentar ofertas que remata o próximo día 26. Unha vez adxudicadas, o prazo de execución será de seis meses, polo que o municipio morracense estreará a mellora ao longo deste ano. Os deputados de Infraestruturas, Gregorio Agís, e de Cultura e Igualdade, Victoria Alonso, visitaron hoxe a zona xunto coa alcaldesa, Leticia Santos, varios concelleiros/as e o presidente da asociación veciñal San Martiño.

O proxecto é froito dun convenio, asinado o pasado mes de xuño entre Deputación e Concello, polo que a institución provincial achega o 70% (483.000 euros) e a municipal o 30% restante (outros 207.000 euros) e supón un paso máis a prol do modelo de mobilidade sostible e integradora promovido pola Deputación na Rede Provincial de Estradas. Consiste na instalación de sendas peonís, plataforma única e soterramento completo dos servizos e trátase dunha primeira fase ata a consecución dos terreos necesarios para prolongala a través dos núcleos de Abelendo e A Feira.

Gregorio Agís destacou que a EP-11004 articula unha zona densamente poboada a través dun trazado sinuoso e estreito, xerando así problemas de seguridade. A calzada actual ten un ancho variable de entre 6 e 7 metros e, aínda que as marxes son transitables, carecen da accesibilidade e seguridade necesarias para os peóns, polo que era necesario xerar espazos específicos par usos peonís.

“Imos converter este tramo nunha avenida, cun logrado acabado estético e óptimas condicións de seguridade, poñendo así en valor aos peóns antes que aos vehículos; agardamos que isto sirva para convencer aos veciños do tramo seguinte”. Gregorio Agís engadiu que asistimos a unha mostra máis de que a Deputación é a principal “aliada institucional” dos concellos da provincia “e iso é algo que non nos custa nada, porque entendemos que colaborar cos concellos é traballar pola xente”. “Entendemos que os concellos son maiores de idade e coñecen as realidades que hai sobre o terreo”. “Hai moita sintonía entre a Deputación e o Concello de Moaña, como co resto dos concellos da provincia con independencia da súa cor política”, concluíu, ”e iso fai posible acometer obras tan complexas como esta”.

Leticia Santos agradeceu o impulso da Deputación na transformación de Moaña e da asociación veciñal na consecución dos terreos. “Este é un proxecto moi ilusionante, que é posible gracias á vontade de cambiar a vida das persoas e dignificar a zona, un exemplo máis do modelo que queremos e compartimos a Deputación e o Concello”. A alcaldesa desexou que, unha vez vistos os resultados desta actuación “se lle quiten as dúbidas á veciñanza” do tramo restante para ceder os terreos necesarios. “A xente vai entender que prescindir dun cacho do espazo privado en favor do colectivo é importante”. Leticia Santos lembrou que este treito da EP-1104, “como non hai outra alternativa de lecer, utilízase a cotío pola veciñanza para camiñar, a pesar de que os vehículos fixéronse donos e señores”. “Pretendemos convertela nun verdadeiro espazo público”, rematou.

José Manuel González, presidente da asociación de veciños San Martiño destacou que Deputación e Concello actúan coordinadamente sobre “un lugar privilexiado” e amosouse confiado en que, unha vez rematada esta obra, serán posibles as cesións no segundo tramo. “O cambio na recuperación dos espazos públicos é imparable”, afirmou.

Case 600 metros, entre sendas peonís e plataforma única

As obras abranguen un tramo de 560 metros entre os PQ 1+200 e 1+780, entre a curva do río de Figueirido ata o remate da recta do Casal. Case 400 metros contarán con sendas peonís en ambas beiras e o resto disporá de plataforma única con prioridade peonil. O proxecto deseñouse en función das posibilidades en cada punto de ampliar a sección.

Nos tramos nos que foi posible ensanchar gracias á posibilidade de retranquear os peches das propiedades, manterase o dobre carril de circulación rodada cun ancho total de 6 metros, engadindo sendas peonís de uns 3 metros de anchura. Esta configuración aplicarase a un primeiro de 249 metros dende o inicio da estrada e a un segundo, de 144 metros a partir do PQ 0+436. Está previsto executar tamén un paso de peóns sobreelevado e varios redutores físicos de velocidade (badéns).

No resto do tramo, cunha lonxitude duns 200 metros, onde as aliñacións edificatorias apegadas á calzada xa non permiten os retranqueos haberá unha plataforma única de convivencia, con prioridade peonil e debidamente sinalizada sobre pavimento de formigón.

Ademais está prevista a dotación de drenaxe das augas pluviais en todo o percorrido, construción de 9 muros de contención e varias varandas. Ao longo de todo o traxecto procederase a renovar completamente a iluminación pública, con novos farois e luces con tecnoloxía led. Os servizos de subministro eléctrico e de telecomunicación s quedarán tamén soterrados. O proxecto inclúe, ademais, a instalación de mobiliario urbano, como bancos de madeira e unha papeleira nun espazo que se habilitará unha pequena praza. Finalmente habilitaranse alcorques para a delimitación das árbores existentes, ademais da plantación de 4 olivos.

Ao longo deste mes de xaneiro a Deputación está a licitar catro obras de mellora da seguridade viaria na Rede Provincial de Estradas cun orzamento total de 1,3millóns de euros. Ademais da EP-1104 Moaña-Coiro, vai acometer actuacións na EP-9402 Mosteiro-Barrantes (Meis) por valor de 311.000 euros, EP-6003 Soutolongo-Doade (Lalín), valorada en 171.400 euros e, finalmente, Portela-Souto de Vea (Cuntis), por outros 109.720 euros.