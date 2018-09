A Feira Franca devolve Pontevedra á Idade Media

Connect on Linked in

Declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, a Feira Franca despide as vacacións de verán en Pontevedra cunha viaxe ao século XIV á que se entregan con pracer as pontevedresas e pontevedreses. Durante dous días, artesáns, ferreiros, carpinteiros, xograres e cabaleiros volven habitar as rúas do centro histórico da cidade, que se cobren de palla e outros aderezos de época, hoxe deu o seu último día ata o ano que ven.

A programación inclúe representacións de oficios tradicionais, entre as que destaca a recreación do transporte do viño sobre bois, que parte de Santa Clara e percorre o centro histórico de Pontevedra ata chegar á praza da Peregrina. Tamén se celebran torneos medievais a cabalo e espectáculos para todas as idades nos que é posible atopar figuras mitolóxicas coma dragóns e trasgos.

Os postos dos mercados de artesanía e alimentación distribúense polas prazas da cidade, e as veciñas e veciños, previo permiso municipal, celebran nas rúas banquetes ao redor de grandes mesas decoradas por eles mesmos.

Non só as pontevedresas e pontevedreses participan masivamente na Feira Franca engalanados cos seus traxes medievais; tamén o fan os miles de visitantes que acoden cada ano para gozar do espectáculo.

Unha cidade monumental

A celebración da Feira Franca constitúe unha oportunidade única para descubrir o conxunto histórico de Pontevedra, encadrado dentro do antigo recinto amurallado. A zona antiga hai que descubrila camiñando, poñendo atención no nome das rúas e nos singulares espazos entre casas populares e de avoengo. Son numerosas as prazas, entre as que destacan A Ferrería, A Leña, O Teucro e A Verdura, onde están tres dos edificios que albergan o Museo de Pontevedra. Preto atópanse o convento de Santa Clara e as igrexas de San Bartolomeu, San Francisco e A Peregrina, relacionada co Camiño Portugués a Santiago de Compostela.

Outro dos principais monumentos da cidade son as Ruínas de San Domingos, cuxo esqueleto externo acolle algunhas pezas arqueolóxicas. Moi preto atópase a basílica de Santa María a Maior, da que destaca a fachada plateresca de excelente talla, mandada construír polo Gremio de Mareantes no século XV.