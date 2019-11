A FEMP reclama no Senado normativas que recoñezan o papel de Estado dos Gobernos Locais e o seu peso na vertebración social

No acto de Homenaxe ao Municipalismo celebrado na Cámara Alta, o alcalde de Vigo e presidente da FEMP, Abel Caballero, reivindicou competencias, un novo modelo de financiamento e o recoñecemento da política local, “a política total que facemos Alcaldes e Alcaldesas”.

O alcalde de Vigo e presidente da FEMP, Abel Caballero, demandou esta mañá para os Gobernos Locais a normativa, competencias e financiamento que requiren os Gobernos Locais españois na actualidade, corenta anos despois do 3 de abril de 1979, data das primeiras eleccións municipais celebradas no marco da Constitución de 1978. “Seguimos reclamando competencias para poder atender á xente”, asegurou o Presidente da FEMP, e “o percorrido foi difícil”, porque a día de hoxe “aínda non alcanzamos ese obxectivo de gasto de 50-25-25” exposto fai catro décadas.

Caballero recoñeceu avances relevantes, como o feito de “ser recibido por un Presidente do Goberno en pé de igualdade coas Comunidades Autónomas”, pero reclamou ir máis aló: “cando se aborde a reforma da Constitución queremos que se recoñeza aos municipios como somos. Queremos que aí se recoñeza o noso papel e acción”.

O Presidente da Federación referiuse á política local como “política total” e cualificou á Administración Local como a máis cumpridora á luz dos seus resultados en débeda, déficit e regra de gasto. “Temos detrás 40 anos de democracia local. Por diante toda ou o noso empeño e toda a nosa paixón pola política” porque, sinalou “a nosa política é paixón”.

Pola súa banda, o Ministro de Política Territorial e Función Pública en funcións, Luís Planas, destacou o papel dos Concellos como escolas de democracia e cidadanía e “canteira da clase política do noso país, esenciais para o funcionamento do noso sistema político”. Planas lembrou que o poder local foi o que deu solucións e ocupado “a primeira liña en momentos de crises e desesperanza evitando o racho social”.

Os Concellos son, ao seu xuízo, pezas fundamentais no sistema democrático: “Se a nosa democracia é hoxe unha democracia plena, o é porque o mundo local ha mantido os valores de confianza e convivencia e o fío cos cidadáns”, asegurou, subliñando ademais o compromiso do Executivo na modificación do marco lexislativo actual “para reforzar a capacidade dos poderes locais”.

Para o Presidente do Senado, Manuel Cruz, a democracia naceu pensando nas cidades, e “agora susténtase no Goberno Local, no máis próximo, o lugar no que palabras como igualdade ou solidariedade fanse tanxibles, onde facemos os nosos proxectos de vida”. Por iso, manifestou é fundamental preservar os municipios: “Se non salvamos a cidades e pobos non nos salvamos. Salvar os pobos é potenciar a democracia e por iso temos un deber especial cos Concellos máis pequenos, os que se baleiran. A España baleirada ponnos #ante outra forma intolerable de desigualdade que habemos de reverter”. Neste sentido, reclamou a solidariedade das grandes cidades coas máis pequenas, e destas, aos pequenos pobos, “e é aí onde o Senado ten moito que achegar”.

Homenaxe ao Municipalismo

Dezaseis dos 22 Alcaldes que o foron de maneira ininterrompida a longo dos 40 anos transcorridos desde 1979, e que o seguen sendo; catro do centenar de mulleres que foron elixidas Alcaldesas naquelas eleccións municipais; o mozo de 19 anos que na actualidade é o Alcalde máis novo de España; un Alcalde e unha Alcaldesa nacidos no ano daquelas eleccións; a primeira Alcaldesa dunha gran cidade; ou quen ocupa a Presidencia de dúas Deputacións recibiron hoxe no Antigo Salón de Plenos do Senado o recoñecemento pola súa contribución ao desenvolvemento do movemento municipalista en España. No transcurso do Acto de Homenaxe ao Municipalismo, ao que asistiron máis de 200 persoas, o Presidente da FEMP, Abel Caballero, o Ministro de Política Territorial e Función Pública en funcións, Luís Planas, e o Presidente do Senado, Manuel Cruz, fixeron entrega de medallas e diplomas

Alcaldes decanos que recibiron homenaxe

José Luis Seguín Andrés, Alcalde de Almudaina (Alacante)

José Antonio González González, Alcalde de Bercero (Valladolid)

Juan Manuel Díaz López, Alcalde de Berzosilla (Palencia)

Claudino García Martín, Alcalde de Cantiveros (Ávila)

Cecilio Lera Blanco, Alcalde de Castroverde de Campos (Zamora)

Faustino González Miguel., Alcalde de Cuenca de Campos (Valladolid)

Jaume Pascual Pascual, Alcalde de L’ Alquería D’ Asnar (Alacante)

José Luis Rico Hernández, Alcalde de Marzales (Valladolid)

Ignacio Gordón Boza, Alcalde de Matillas (Guadalaxara)

Evaristo Domínguez Dosal, Alcalde de Meruelo (Cantabria)

José Antonio Pérez Cortés, Alcalde de Quintela de Leirado (Ourense)

Francisco Manuel Asón Pérez, Alcalde de Ribamontán al Mar (Cantabria)

Carlos Rivera Rivera, Alcalde de Torremocha de Xarama (Madrid)

Pere Moradell Puig, Alcalde de Torroella de Fluviá (Xirona)

Luís Partida Brunete, Alcalde de Villanueva de la Cañada (Madrid)

Salvador Pérez Abad, Alcalde de Villarroya (A Rioxa)

Alcaldesas elixidas en 1979 que recibiron homenaxe en representación das 100 mulleres que alcanzaron Alcaldías naquelas primeiras eleccións

Felisa Blanco Marín, foi Alcaldesa de Almendral (Badaxoz), unha das sete primeiras alcaldesas estremeñas. A súa actividade municipalista, ademais, estivo moi vinculada á FEMP a través das súas Comisións de Traballo.

Maria Soledad Bujanda Pellejero, foi Alcaldesa de Moreda de Áraba (Áraba), e foi unha das catro primeiras Alcaldesas de Euskadi, a primeira da Rioxa Arabesa.

Rosa Martí i Conill foi elixida Alcaldesa do Concello barcelonés de Parets do Vallés e hoxe é Concelleira de Urbanismo, Medio Ambiente e Benestar Animal. Segue, por tanto, en activo

Celestina Elena Sánchez González, foi Alcaldesa de Val de San Vicente (Cantabria). Alí, hai 40 anos, a recentemente elixida Alcaldesa democrática tivo que escribir un oficio para que o seu antecesor deixará de ocupar o despacho que xa era o dela.

Outros homenaxeados

Clementina Ródenas, primeira muller Alcaldesa dunha capital de provincia, Valencia en 1989

Jaime Gutiérrez Gil, de 19 anos, Alcalde de Arroyo de las Fraguas (Guadalaxara), Alcalde máis novo de España

Carmela Silva, Presidenta da Deputación de Pontevedra, e Miguel Angel de Vicente, Presidente da Deputación de Segovia, en recoñecemento do traballo que realizan Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares