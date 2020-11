A FIFA anunciou un cambio histórico no fútbol feminino para as xogadoras embarazadas

A FIFA anunciou este xoves un histórico cambio no fútbol. A entidade con base en Suíza confirmou que protexerá mellor ás xogadoras embarazadas e impoñerá aos seus 211 países membros unha baixa de maternidade de “polo menos catorce semanas” a partir de 2021, así tamén como unha prohibición de despedilas durante ese período.

“Queremos ver a máis mulleres xogar a fútbol e ao mesmo tempo ter unha familia”, sinalou á prensa Sarai Bareman, responsable de fútbol feminino no seo de cásaa nai do fútbol a nivel global, tras unha reunión da comisión.

A FIFA xa anticipou que no próximo congreso do seu Consello para realizarse en decembro, propoñerá unha serie de medidas que se aplicarán de inmediato en todas as federacións, que ata o momento ofrecen un marco desigual segundo as lexislacións e prácticas locais.

Isto será un feito sen precedentes, xa que non se tiña coñecementos acerca destes “serios problemas”, segundo definiu o seu director xurídico Emilio García, pero a intención será “anticiparse” a eles no momento no que o fútbol feminino acelera a súa profesionalización.

Os clubs que xogan a nivel internacional deberán propoñer unha baixa de maternidade de “polo menos catorce semanas, das que oito serán despois do nacemento” remuneradas “polo menos cos dous terzos do seu salario contractual”.

Durante esta época, as institucións poderán fichar a unha xogadora para suplir á embarazada, aínda que estean fose do período de fichaxes, coa posibilidade de integrala a longo prazo se as dúas partes están de acordo.

Doutra banda, estará prohibido “cuestionar a validez dos seus contratos polo feito de que as xogadoras queden embarazadas”. En caso de despedimento por este motivo, o club será sancionado económica e deportivamente.

Tras a baixa de maternidade, os clubs deberán “reintegrar ás xogadoras e facilitalas un apoio médico e físico apropiado”, precisou García. A futbolista poderá “dar o peito ou sacar o seu leite” en “locais adaptados” polo seu club.

As xogadoras profesionais que continúan as súas carreiras despois dun embarazo non adoitan ter o mesmo éxito, á excepción de estrelas estadounidenses como Amy Rodríguez, Sydney Leroux ou a goleadora Alex Morgan, que busca participar nos Xogos de Tokio en 2021 tras dar a luz a unha nena en maio.

A FIFA quere facilitar a posibilidade de ter fillos nun momento crucial do fútbol feminino, cando gañou intensidade física e profesionalismo, tras o boom planetario que supuxo o Mundial de Francia 2019.