A Garda Civil e a RFEF establecen un Protocolo de colaboración en materia de seguridade e integridade nos partidos de fútbol

O Director Xeral da Garda Civil, Félix Azón, e o presidente da Real Federación Española de Fútbol, Luís Rubiales, subscribiron o mércores un Protocolo de colaboración en materia de seguridade e integridade nos partidos de fútbol para colaborar en tarefas, actividades e proxectos que permitan mellorar a seguridade dos eventos futbolísticos, así como a investigación das actividades ilícitas desenvoltas no ámbito da integridade no fútbol.

O obxectivo é favorecer a erradicación de condutas intolerantes ou violentas, a dopaxe, o amaño de partidos e as apostas ilegais, así como calquera outra actividade que poida poñer en risco o normal desenvolvemento das competicións deportivas no fútbol.

Entre outras accións, estableceuse a posta en marcha de accións e iniciativas comúns que permitan aumentar a prevención, a concienciación e a eficacia da loita contra as actividades ilícitas, desenvoltas no ámbito da seguridade cidadá e a integridade no fútbol, entre as que se poden destacar a comunicación, mediante as diferentes redes sociais corporativas de ambas as Institucións, de campañas de prevención ou actuacións determinadas na loita contra calquera actuación ilícita no ámbito da presente materia.

Así mesmo, ambas as institucións colaborarán en cursos, xornadas e accións educativas destinadas a colectivos especialmente vulnerables ou sensibles ás accións que se tratan de previr co presente Protocolo.

Acordouse o intercambio de información de carácter técnico ou de interese operativo, sobre a problemática vinculada coas referidas actividades ilícitas.

Doutra banda, con este Protocolo, a RFEF poñerá en coñecemento da Garda Civil aquelas infraccións que puidesen revestir carácter de delito co obxecto de poder prestar auxilio na realización das dilixencias correspondentes para o esclarecemento dos feitos e a investigación e identificación dos autores.