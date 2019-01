A Garda Civil incauta 71 armas ilegais nun taller clandestino

Os feitos inícianse o pasado 11 de xaneiro, cando unha patrulla do Posto de Seseña atopa unha bolsa no interior do coche do detido que contiña dous revólveres e dous silenciadores. Trasladados ata o seu domicilio na localidade de Borox, a Garda Civil descobre que esta persoa tiña máis armas ilegais en disposición de disparar. Un total de 46 armas de fogo e 3 silenciadores son incautados nesta primeira actuación.