A Garda Civil investiga a 28 persoas polo uso ilegal de cebos envelenados durante o ano pasado

A Garda Civil investiga a 28 persoas polo uso ilegal de cebos envelenados. Coa operación Antitox, desenvolta durante todo o pasado ano, o Servizo de Protección da Natureza (SEPRONA) localizou 1.628 métodos de caza prohibidos.

Tras as 289 inspeccións levadas a cabo en leiras cinexéticas, explotacións gandeiras e establecementos fitosanitarios, tamén se atoparon 120 animais envelenados. Entre os cadáveres dos animais, acháronse algúns de lince ibérico, de aguia imperial de milanos reais.

Ademais, a Garda Civil ha incautado 47 cebos envelenados e un total de 66 quilos de produtos tóxicos. Así mesmo, interpuxo 175 infraccións á normativa de sanidade vexetal, a lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade e lexislación cinexética de diferentes comunidades autónomas.

Levada a cabo de maneral anual, a operación Antitox combate o uso de veleno e outros medios non selectivos de caza no medio natural. Este ano contou ademais coa participación do Servizo Cinológico e do Servizo de

Criminalística da Garda Civil

Pola súa banda, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico ha colaborado estreitamente cos investigadores, achegándolles maior formación sobre a materia.

Investigación criminalística

A investigación deste tipo de delitos resulta moi complexa por tres motivos: a ausencia de testemuñas, a ocorrencia en zonas illadas e o coñecemento do medio por parte dos autores.

Ademais, a propia natureza destes delitos require unha formación policial cada vez máis especializada, na que se conxugan aspectos tan diversos como inspección ocular dos escenarios, análises de ADN, cotexo balístico ou metodos de investigación propios da delincuencia.

Unidades caninas especializadas

Un dos aspectos máis destacados da operación Antitox constitúeo a participación do Servizo Cinológico da Garda Civil. As unidades caninas da Garda Civil son un elemento crave na loita contra o uso de cebos envelenados, e xa está a servir de exemplo de formación para corpos policiais estranxeiros.

Actuacións destacadas

Toledo

Durante un servizo conxunto entre Garda Civil e axentes mediomambientales, localízanse varios cadáveres de animais nos exteriores dunha leira gandeira, así como anacos de carne que contiñan substancias tóxicas. Tras inspeccionar terreos e leiras próximas, áchanse cadáveres de especies en perigo de extinción tales como un aguia imperial e varios milanos reais, raposos. Investígase a unha persoa polos feitos.

Alacante

Axentes do SEPRONA, xunto con compoñentes do Servizo Cinológico de Valencia e Madrid, iniciaron unha investigación por mor de denuncias por envelenamento de animais. Localizaron nunha parcela elementos prohibidos para a caza como cepos e gaiolas trampa. Tamén se localizaron armas de fogo sen documentación e numerosos cartuchos de diverso calibre. Denunciouse ao dono da parcela por tales feitos.

Ciudad Real

O SEPRONA atopou 12 voitres leonados mortos nun radio aproximado de apenas 150 metros nas ladeiras dun cerro próximo á cidade de Ciudad Real. Todos eles estaban intoxicados de maneira secundaria ao atopar o foco en restos dun galgo morto, cuxo cadáver tamén foi analizado. Na mesma provincia tamén foron achados mortos cinco voitres negros nunha zona illada tamén a causa do envelenamento por intoxicación secundaria. As investigacións seguen abertas ao obxecto de esclarecer a autoría destes feitos.

A Rioxa

No Barrio do Casarío (Logroño) foron achados un raposo morto, os restos dunha galiña de curral e o cadáver dun merlo. Tamén se localizaron uns envases cunha substancia denominada aldicarb (prohibida en toda a Unión Europea desde 2007 pola súa alta toxicidade). O autor dos feitos foi detido pola comisión dun delito contra a flora e fauna. Tamén se acharon rodenticidas en parcelas agrícolas de Cinceiro e Murillo de Río Leza.

Murcia

En tres vivendas de Fortuna, Mula e Campos del Río achouse veleno aldicarb, armazones de armas curtas, cartuchos de postas, pólvora e útiles para recárgaa de cartuchos, munición metálica, artificios pirotécnicos, un arco e varias frechas, cepos, trampas e lazos.