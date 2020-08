A Guarda acolle no 2021 a 90º edición do Encontro da Federación Internacional Clubes Campistas

O m茅rcores d铆a 19 de agosto o Sal贸n de Plenos da Casa dos Alonso acolleu o acto de Presentaci贸n da 90陋 edici贸n Encontro Internacional da FICC 2021, un encontro internacional que tan s贸 se celebrou en tres ocasi贸ns en territorio espa帽ol na s煤a longa traxectoria, e que se celebrar谩 na Guarda o vindeiro ano.

Neste acto contouse coa presenza de Antonio Lomba Baz, Alcalde da Guarda; Montserrat Magallanes, Concelleira de Cultura; Joao Alves, Presidente da FICC; Jos茅 Vicente, Presidente da Federaci贸n Espa帽ola de Clubes campistas (FECC); Miguel Merino聽Ayll贸n, vicepresidente da Federaci贸n Espa帽ola de Clubes campistas (FECC); Andr茅s S谩nchez, vogal da Federaci贸n Espa帽ola de Clubes campistas (FECC); Juan Antonio Cidanes, presidente do Camping Caravaning Club de Galicia- Vigo; Jos茅 Iglesias, vogal e responsable das relaci贸ns coa FICC e Jos茅 Coello, representante do Camping Santa Tecla.

O Presidente da Federaci贸n Espa帽ola de Clubes campistas (FECC) agradeceu na s煤a intervenci贸n a boa disposici贸n do Concello da Guarda para acoller esta edici贸n, destacando que na Guarda xa se celebraron con 茅xito 3 acampadas nacionais, sendo un municipio excepcional para este tipo de eventos e contando o Camping Santa Tecla cunhas instalaci贸ns inmellorables. Jos茅 Vicente indicou que o evento ter谩 lugar na segunda quincena do mes de xu帽o de 2021, onde os centos de campistas de todo o mundo gozar谩n da boa gastronom铆a local, da natureza e dos recursos tur铆sticos do municipio e da s煤a contorna cunha morea de actividades nas que se incl煤en xogos populares, desfiles, visitas tur铆sticas, entre outras.

Para o Presidente da FICC 茅 un pracer estar de novo en Galicia, nun evento que se celebra por terceira vez en territorio espa帽ol dende 1933, destacando a gran experiencia do comit茅 organizador formado pola FECC na realizaci贸n dos seus encontros nacionais, a apoio amosado polo Concello da Guarda e do Camping Santa Tecla. Joao Alves indicou que a decisi贸n de facelo na Guarda estivo entre as opci贸ns m谩is distinguidas xunto con Polonia, Croacia e Corea do Sur, pero a gran capacidade da FECC para a organizaci贸n deste tipos de eventos foi clave para que finalmente A Guarda resultase ga帽adora, o que con levar谩 unha promoci贸n deste municipio a nivel mundial dende a FICC.

O Alcalde da Guarda agradeceu a todos os presentes a s煤a asistencia amosando unha vez m谩s o compromiso do Concello para que este evento saia adiante e ben, agardando tam茅n que a situaci贸n provocada polo Covid-19 mellore de cara ao ano que ven. Antonio Lomba destacou a gran repercusi贸n a nivel mundial e forte impacto tur铆stico e econ贸mico que ter谩 este evento para a vila, municipio que xa conta cunha longa traxectoria na organizaci贸n e realizaci贸n de eventos coma o Encontro de Embarcaci贸ns Tradicionais de Galicia celebrado o pasado ver谩n ou festas de importante renome coma a Festa da Langosta, do Peixe Espada ou as Festas do Monte.

O acto de presentaci贸n desta 90潞 edici贸n rematou coa firma do Convenio de Colaboraci贸n entre o Concello da Guarda e a FECC, que permitir谩 xestionar os recursos necesarios para que sexa un 茅xito.