A historia do o proxecto do túnel en Beiramar

Dous presidentes da Xunta, tres conselleiros de Infraestruturas, catro presidentes do Porto e dous alcaldes despois, o proxecto do túnel de Beiramar, un vial subterráneo que conectaría a rotonda de O Berbés coa da da rúa Coruña, permanece arrumbado nun caixón dalgún despacho autonómico. Case doce anos despois de ser anunciada publicamente como unha obra capital para abrir a cidade ao mar e recuperar un espazo cidadán de primeira orde moi deteriorado, nada se sabe da súa situación. A infraestrutura xa nin se move no terreo das promesas políticas -ningún responsable da Xunta xa a menciona-, senón que goza do penoso status de proxecto pantasma.

A historia do túnel máis prometido e ignorado da historia de Vigo arrinca en 2007 cando o entón presidente galego Emilio Pérez Touriño, a conselleira de Política Territorial, María José Caride -hoxe concelleira de Urbanismo- e o presidente do Porto, Abel Caballero -hoxe alcalde- presentan en sociedade un vial subterráneo de 1,3 quilómetros, catro carrís e un orzamento de 36 millóns. O obxectivo era ambicioso: peonalizar Beiramar, dinamizar a zona co auditorio Mar de Vigo e crear unha rolda litoral que aproximaría aos cidadáns ao mar e eliminaría 30.000 coches ao día da superficie. Dous anos despois, o socialista Touriño caía derrotado e a pelota do túnel pasaba ao tellado do Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

A idea

A idea de Beiramar supoñería un cambio radical e que os 30.000 coches que a diario circulan pola franxa marítima poidan facelo con rapidez, en apenas cinco minutos para ir dende Teis ata Bouzas. Para iso habería que investir uns 70 millóns de euros para un tramo de 1.300 metros, que estendería o subterráneo actual que parte dende a confluencia de Sanjurjo Badía con García Barbón ata máis alá da rúa Coruña. O pleno do Concello de Vigo, por unanimidade, e os representantes da comunidade portuaria manifestáronse a favor do seu desenvolvemento. Non obstante o departamento de obras públicas da Administración autonómica mantén que para iso é necesario que se manifeste un consenso claro. En 2007 e 2008, cando a Xunta presentara o proxecto, a Federación de Usuarios do Porto e a Cooperativa de Armadores, formularon alegacións que paralizaron a execución do paso inferior que completaría a rolda do mar. Advertiron de que non podía eliminarse por completo a circulación na superficie de Beiramarporque condenaría o porto pesqueiro a quedar illado. A proposta foi aceptada pola Xunta, aínda que a partir de entón, coa crise e os axustes, retirou a actuación dos seus presupostos.

Preguntabanse nas cronicas de aquel enton. “Sería posible un pacto similar? Dende a Consellería de Medio só se apunta, pero non parece doado. Pola súa banda no Porto de Vigo mantense total mutismo -o presidente do ente non quixo falar ao respecto- e no concello insístese en que se trata dunha actuación que lle corresponde á Xunta. De feito foi inicialmente así pero en 2006, en pleno ciclo alcista

No 2010

As crónicas rezaban que “a formulación da ex conselleira socialista María Xosé Caride, pasaba por construír un túnel desde o paso subterráneo de O Berbés ata a entrada dos estaleiros de Barreiras, en Beiramar, cunha lonxitude de 1,3 quilómetros e dous carrís en cada sentido. Por encima do túnel proxectábase un aparcamento subterráneo a todo o longo da avenida de Beiramar, e en superficie deixábase uso peonil ata os límites do os peiraos portuarios. A solución foi alegada, ademais de por o Porto, polo Concello e todas as asociacións de usuarios do recinto. Tanto a Autoridade Portuaria como os colectivos empresariais consideraron que a proposta do anteproxecto danaba de forma irreparable a loxística da terminal portuaria á vez que impedía o normal tránsito dos transportes especiais que levan pezas ata a terminal viguesa. A afección á loxística portuaria é o que levado á consellería para reconsiderar toda a formulación”.

No 2015

A crónica de aquel enton no ano 2015 rezaba que “a construción do túnel de Beiramar, que agora avala a comunidade portuaria de forma expresa -tras aceptarse as súas alegacións sobre o tránsito de vehículos en superficie e sobre O Berbés- só se iniciará se hai un acordo institucional a tres bandas entre a Consellería de Medio, a Autoridade Portuaria e o Concello para garantir o seu financiamento. Noutro caso, o proxecto seguirá durmindo nun caixón, onde se encontra dende hai máis de seis anos, concretamente dende o 2006 cando foi presentado por CORINA PORRO”.

Tamén se aseguraba por aquel enton que “fontes da Consellería fixáronse no custo: uns 70 millóns de euros, que é o que supoñería construír a autovía Vigo-Morrazo, prioridade absoluta, e no modelo de colaboración doutras obras relevantes na zona urbana, comezando por Abrir Vigo ao Mar, froito da colaboración institucional. Na Coruña xa se executa unha actuación espectacular no bordo marítimo que conta co acordo e o respaldo de Xunta,Concello e Porto, que asinaron, o acordo. Neste caso, a Xunta achega 10 millóns para o túnel do Parrote (e dous o concello coruñés) en tanto que os 10 millóns do túnel de La Marina se financian entre o Concello de Coruña e o Porto”.

Facendo tamén lembranza que “Pola súa banda, Abel Caballero -que ante os medios en Vigo non falou sobre a estación intermodal- si explicou que se alcanzou un principio de acordo sobre outro asunto crave para a cidade: o desenvolvemento dos túneles de Beiramar e Julián Estévez, en especial o primeiro. Caballero lembrou que se expuxo un primeiro proxecto sendo conselleira a agora concelleira María José Caride para un paso inferior desde O Berbés á rúa Coruña e máis tarde cos conselleiros do PP Agustín Hernández e Ethel Vázquez, “e agora pídennos ao Concello que teñamos a iniciativa”, ironizou. Con todo, aceptou presentar unha proposta de deseño “un proxecto para ir xuntos, Concello e Xunta”. O seu custo iríase a uns 70 millóns de euros”. Para 2015, cero euros.

A realidade actual