A humanización de Arcebispo Lago harmonizarase coas rúas da contorna O Goberno local de Vilagarcía continúa co desenvolvemento do plan de peonalización e humanización co obxecto de continuar co proceso de modernización e adaptación da cidade ás necesidades do século XXI. A seguinte actuación a levar a cabo será a humanización da Rúa Arcebispo Lago, cuxo deseño a Xunta Local de Goberno ten previsto adxudicar o luns ao arquitecto Mariano Vázquez, autor da peonalización da Praza de Galicia. Precisamente, unha das principais directrices apuntadas polo goberno para a obra de Arcebispo Lago é que deberá harmonizar e dar solución de continuidade ás rúas da contorna previamente peonalizadas, así como prever ás que lle seguirán no futuro.