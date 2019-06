A idade da nai é un dos factores máis determinantes no éxito das técnicas de reprodución asistida

Os distintos cambios sociais ocasionaron un notorio atraso da idade de maternidade. A idade da nai é un dos factores máis determinantes no éxito ou fracaso das técnicas de reprodución asistida. Así o expuxo a xinecóloga e obstetra Naira González López nunha conferencia incluída no ciclo Vithas Aula Saúde do Hospital Vithas Fátima, de Vigo.

Nesta charla, a Dra. González López explicou que, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, en 2017, en España, o número de mulleres que tivo un bebé os 40 supera ás que o tiveron con 25. Entre as primeiras, en 2017 rexistráronse 12.993 nacementos fronte aos 9.244 no grupo de mulleres de 25. Segundo, a relatora, son varios os factores que determinaron esta transformación no patrón reprodutivo: culturais, sociais, médicos e económicos.

A difícil conciliación da vida familiar e laboral e a falta de suficientes políticas protectoras da maternidade fan que o perfil das nais de maior idade sexa o de calquera muller que, por diferentes motivos (económicos, carreira profesional, falta de parella, etc.), decide esperar a outro momento máis adecuado para ser nai. Neste sentido, indicou, “as técnicas de reprodución asistida son un aliado fundamental nas xestacións en idade avanzada”.

Consecuencias da maternidade aos 40

Segundo a relatora, a capacidade reprodutiva diminúe co paso dos anos e a posibilidade de aborto espontáneo increméntanse ao superar a barreira dos 35 anos “e este cambio é moito máis acusado por encima dos 40”.

Por iso, a Dra. González López indicou que “a idade da muller é un dos factores máis importantes no éxito ou fracaso das técnicas de reprodución humana”.

Para a xinecóloga e obstetra de Vithas Fertility Center de Vithas Fátima, á hora de falar de riscos durante o embarazo das nais maiores de 40 anos, “é importante non dramatizar, pero si informar”.

Por iso, explicou que canto maior sexa a idade da nai “máis probabilidades de que o futuro bebé poida ter algunha anomalía cromosómica, “pero hai que saber que, grazas á ciencia, agora pódese prever e actuar en consecuencia”, indicou.

Segundo Naira González, “algunhas patoloxías propias do embarazo incrementan a súa incidencia coa idade da nai”, como é o caso de diabetes gestacional, a preeclampsia, o crecemento intrauterino retardado, ou o parto prematuro ou pretérmino. “Por iso, é necesario prever todas as posibles complicacións que poidan xurdir, desde a fecundación ata o parto, o que mellorou moito cos avances científicos e médicos”.

O Hospital Vithas Fátima ofrece aos usuarios do seu Vithas Fertility Center todas as técnicas de reprodución asistida legalmente aprobadas en España, coa posibilidade de realizar estudos preimplantacionales para reducir as posibilidades de enfermidades, e cun programa que reduce as posibilidades de embarazos múltiples.