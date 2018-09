Mañá celébranse as xornadas sobre a importancia da comunicación dixital nas empresas, organizadas por acuBam coa colaboración do Concello, da Deputación e de dúas empresas. A actividade terá lugar mañá, xoves 13 de setembro, a partir das 18.30 horas, no salón de plenos.

