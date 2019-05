A rúa do Príncipe acolleu este venres unha iniciativa do Colexio San Miguel de Vigo para facer un chamamento á necesidade de coidar a hixiene das mans e evitar así o contaxio de enfermidades. O alcalde, Abel Caballero, participou no acto no que os escolares levaron a cabo unha “flash-mob” diante do museo MARCO con motivo do Día mundial do Lavado de Mans.

Noticias de última hora en Vigo