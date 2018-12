A Junta de Andalucía multa con 3 millóns a Movistar, Vodafone e Orange por fraudes denunciadas por FACUA en 2013

Connect on Linked in

A Junta de Andalucía sancionaron con 3,09 millóns de euros a Movistar, Vodafone e Orange por irregularidades que foron obxecto de denuncias presentadas por FACUA en 2013 e sobre as que a autoridade autonómica de protección ao consumidor non lle facilitou ningunha información no últimos cinco anos. O Goberno andaluz ha anunciado este martes que as multas teñen a súa orixe en inspeccións realizadas en 2016 e 2017 e, como é habitual, ocultou que a orixe dos procedementos sancionadores foron as denuncias da federación de consumidores.

Fai cinco anos, FACUA denunciou ás grandes compañías de telecomunicacións ante as autoridades de consumo das dezasete comunidades autónomas polo cobro abusivo de penalizacións por recibos devoltos, atrasos no pago ou restablecementos de servizo. As empresas denunciadas foron Movistar, Vodafone, Ono (absorbida pola anterior), Orange e Yoigo, a única que non foi multada agora pola Xunta.

O secretario xeral de FACUA Andalucía e portavoz da súa organización a nivel nacional, Rubén Sánchez, considera “lamentable que durante toda a lexislatura o Goberno de Susana Díaz haxa decidido ningunearnos, silenciando que as principais multas que impuxo nos sectores da banca, a enerxía e as telecomunicacións producíronse por mor das nosas denuncias”.

En canto ás contías das multas, Sánchez considera que “resultan insuficientes tendo en conta o enorme beneficio ilícito obtido por estas empresas durante moitos anos coas súas prácticas ilegais”. Neste sentido, critica tamén que “como sempre, a Dirección Xeral de Consumo da Junta ocultou a FACUA todo o procedemento sancionador a pesar ser a organización denunciante, o que nos impediu achegar información para que as multas fosen proporcionais ao diñeiro gañado fraudulentamente por estas grandes multinacionais”.

3,09 millóns de euros

O Consello de Goberno da Junta de Andalucía acordou sancionar a Telefónica de España, SAU, Telefónica Móbiles España SAU, Vodafone España SAU, e Orange Espagne SAU, por catro infraccións moi graves de introdución de cláusulas abusivas en contratos. Ás dúas últimas empresas impóñenselles tamén multas por incumprir os requirimentos da Administración. A cifra total destas sancións elévase a 3,09 millóns de euros, distribuídos entre 1,53 millóns para Telefónica Movistar por dúas infraccións moi graves; 797.502 para Vodafone por unha moi grave e outra grave, e 767.602 para Orange por unha moi grave e outra leve.

Telefónica impoñía aos clientes a modalidade de facturación electrónica nas condicións dos seus contratos, sen obter o consentimento expreso, e cobraba 30,25 euros pola rehabilitación dos servizos suspendidos en casos de incumprimentos de obrigacións de pago. Pola súa banda, Vodafone realizaba cargos de 20 euros en conceptos como “atraso no pago” ou “outros cargos” nas facturas de telecomunicacións móbiles, entre outras irregularidades, mentres que Orange incorreu no cobro indebido de cantidades por conceptos como “devolución de facturación” ou “outros cargos”. Ambas as entidades impoñían tamén a facturación electrónica nas súas condicións contractuais.

A lexislación autonómica de consumo tipifica como moi graves estas prácticas, ao concorrer a circunstancia de afectar a bens e servizos de uso ordinario e xeneralizado, establecendo multas de entre 60.001 e un millón de euros. Neste caso, cada unha das catro infraccións por cláusulas abusivas foi sancionada con 765.001 euros. Para a fixación do importe tamén se tiveron en conta os agravantes de reiteración (as entidades xa foran multadas nos dous anos anteriores) e de posición relevante no mercado (no momento das infraccións, as tres compañías acaparaban o 87% da cota de mercado de telefonía móbil na comunidade).

A estas sancións por cláusulas abusivas, engadíronse as específicas por incumprimento dos requirimentos da Administración impostas a Vodafone (32.501 euros) e Orange (2.601).