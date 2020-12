A maioría do comité de empresa de BorgWarner aposta por convocar folga indefinida ante a ameaza de deslocalización

A maioría do comité de BorgWarner, empresa da automoción con centros de traballo en Vigo e Nigrán, aposta pola convocatoria dunha folga indefinida a partir do luns día 14 ante as ameazas da dirección de deslocalizar a fábrica a Portugal se non acepta os recortes no convenio que contempla a súa proposta. O cadro de persoal desenvolverá unha mobilización este xoves diante do hotel Coia a partir das 10:00 horas, coincidindo coa celebración da última xuntanza entre as partes coa mediación do AGA.