A masterclass de Álvaro Gago e Dhogs serán as grandes actividades da penúltima xornada do Primavera do Cine O gañador do Gran Premio do Xurado en Sundance estará o sábado 12 de maio de 10.00 a 14.00 no Auditorio do Concello dando unha clase maxistral titulada O camiño tamén é un lugar