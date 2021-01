A media noite, O Porriño entra en máis restricións. Hoxe acadouse unha taxa de incidencia de 405

O Porriño alcanzou unha taxa de incidencia Covid de 405 e rexistráronse 82 novas infeccións, segundo actualizou hoxe a páxina web do Servizo Galego de Saúde. A partir da media noite. O Porriño entrará en maiores restricións do mesmo xeito que outros concellos da área sanitaria de Vigo.

Lembramos que novas restricións supoñen que a hostalería só poida servir en terraza, con 50% da capacidade e ata as 18:00 horas. Non obstante, a Xunta permite aos locais continuar co servizo de recollida no local ou a domicilio. No primeiro caso, condicionado ao toque de queda (actualmente ás 22.00 horas), mentres que o segundo está permitido ata as 24.00 horas.

Outra medida salientable é o peche perimetral individual, co que ninguén pode entrar nin saír do concello agás por causas xustificadas, como sanitarias, laborais ou coidado de maiores e menores.

Eva Garcia, alcaldesa do Porriño que permanece illada no seu domicilio e tele traballando a consecuencia dun positivo entre o persoal de confianza do seu gabinete, participará mañá xoves nunha reunión telemática con Julio Garcia Comesaña, conselleiro de Sanidade e os demais rexedores municipais dos concellos da área sanitaria de Vigo.

A alcaldesa chamou de novo á veciñanza porriñesa a que “usen as máscaras, garden a distancia, cumpran cos protocolos de hixiene e limiten a súa mobilidade a cuestións indispensables. O compromiso de todos nos é fundamental para vencer esta terceira vaga”, reiterou Eva García de la Torre.