A mostra antolóxica de Diego Giráldez poderá visitarse na EMAO ata o 30 de setembro

O alcalde deu conta esta mañá reapertura -ata o 30 de setembro – do período de exhibición da mostra antolóxica de Diego Giráldez, que se inaugurou o pasado 28 de febreiro e tivo que ser pechada ao decretarse o estado de alarma. Entre as 18,30 e as 21,30 h a Escola de Artes e Oficios permitirá gozar da principal produción creativa deste destacado artista nacido en A Cañiza, incluíndo os seus inicios como aprendiz da EMAO, na que ingresou no ano 1969.