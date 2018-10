A muralla de O Castro porase en valor

Print This Post

A Xunta de Goberno tamén deu luz verde ao proxecto definitivo de execución da recuperación e posta en valor da muralla de O Castro. Tŕatase dunha iniciativa acordada co Ministerio de Fomento polo que o Goberno Central achega 626.000 euros e o Concello, 209.000 euros. Segundo informou o rexedor, a tramitación desta recuperación patrimonial foi moi longa debido ás necesarias cautelas arqueolóxicas pero indicou que nestes momentos xa se pode proceder á licitación e posterior inicio de obras.

O obxectivo é restaurar, consolidar e poñer en valor as murallas do Castro que datan do século XVII e que formaban parte dunha fortaleza defensiva. O actual estado de conservación é moi deficiente e require importantes obras de mellora en tres liñas principais. En primeiro lugar, haberá que realizar intervencións de conservación e recuperación de elementos propios da fortaleza; en segundo, hai que acometer unha reorganización da accesibilidade ao monumento: Porta Norte; e, por último, procederase á mellora da integración da fortaleza na paisaxe urbana: iluminación e reestruturación da masa vexetal colindante.