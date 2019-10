A naviera Mar de Ons celebra a noite de Halloween cunha festa a bordo

A naviera Mar de Ons aposta novamente polo lecer marítimo nocturno e pon en marcha, un plan de lecer diferente para a noite máis terrorífica do ano, a noite de Halloween. O xoves 31 de outubro, coincidindo coa ponte do 1 de novembro, o turismo de Vigo terá unha oportunidade de lecer en pleno outono con Naviera Mar de Ons un “Especial Halloween”. Novamente, a naviera confía nas posibilidades que ofrece a ría e por iso pon en marcha esta iniciativa onde os pasaxeiros gozarán navegando mentres saborean unha cea a bordo elaborada especialmente para a ocasión e adaptada á época na que estamos. Unha vez máis, a música poñerá a guinda á festa cunha sesión de DJ que durará ata a 01.00 h. A saída desde o Porto de Vigo está prevista para as 22.00 h e haberá sorteos entre todos aqueles pasaxeiros que acudan disfrazados. As entradas poden reservarse xa na dirección web: www.mardeons.com ou chamando ao 986 225 272 (custo por persoa: 39 euros).

É a primeira vez que se organizan este tipo de festas fóra dos meses de verán. Desde a naviera destacan a gran acollida que tiveron este tipo de eventos este último verán, como foi a súa última iniciativa “Un Mar de Noites” que combinaba a música en directo con cea a bordo. A naviera conta con experiencia neste tipo de eventos nocturnos sendo tradicional xa entre as súas propostas os Lumes de Bouzas, as Bágoas de San Lorenzo, e os Lumes de Sanxenxo. A naviera aposta pola organización de eventos de lecer diferentes e nos que o mar se converte en protagonista indispensable en todas as épocas do ano.

Viaxes a Cíes e San Simón durante a ponte

Como xa vén sendo habitual a naviera ofrecerá viaxes durante a ponte de novembro aos destinos máis destacados da ría de Vigo, as Illas Cíes e a Illa de San Simón. As viaxes, que terán lugar o sábado 2 de novembro, inclúen a visita guiada a cargo do persoal da naviera. No caso das Illas Cíes, os guías animarán a percorrer o Parque Nacional ata o faro, un dos grandes desafíos dos roteiros, e gozar dos seus miradoiros. Nas viaxes a San Simón, animarase aos visitantes para penetrarse na historia desta illa, declarada Ben de Interese Cultural pola Xunta de Galicia en 1999 e integrante tamén da Rede Natura 2000 como hábitat natural europeo protexido.

A continuación, detállanse os horarios e prezos das viaxes ás Illas Cíes:

• Saídas Cangas: 10:30 – 15:00 horas • Saídas Vigo: 11:00 – 15:30 horas • Regresos: 14:15 – 17:40 horas • Tarifa: 16€ os adultos (viaxe ida e volta con guiado a pé incluído)

Horarios e prezos Isla de San Simón:

• Saída Cangas: 09:45 horas • Saída Vigo: 10:15 horas • Regreso: 13:30 horas • Tarifa: 15€ os adultos (viaxe ida e volta con guiado a pé incluído)

A liña regular entre Cangas e Vigo durante a ponte

O venres día 1 de novembro, con motivo da festividade de Todos os Santos, prestaranse os horarios de festivo na liña regular entre Cangas e Vigo. O sábado 2 e o domingo 3, manteranse os horarios habituais destes días.