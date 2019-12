A nora di ata máis ver xa que a desmontan

O Concello ordenou retirar esta tarde as 48 cestas da nora de Vigo instalada para a celebración das festas de Nadal ante a ameaza da borrasca Fabien.

Así o indica o protocolo de actuación ante estes casos para previr calquera incidente, segundo fontes municipais. Se as condicións meteorolóxicas permíteno, mañá volverán instalar as canastras.

Para este domingo, redúcese o nivel laranxa en terra a amarelo para a cidade, espérase unha temperatura de entre 13 e 15 graos e choivas persistentes durante a xornada matinal e a tarde, que irán minguando pola noite. O maior refacho de vento na urbe olívica foi de 86,1 quilómetros por hora, rexistrada na estación do Campus de Vigo, nunha xornada na que se chegaron a superar en Galicia os 183 quilómetros por hora.

O mercadillo da Alameda tampouco abriu as súas portas hoxe polo mesmo motivo.

52 metros de altura

A nora de Vigo ten unha altura de 52 metros e dispón de 48 cestas, onde poden subirse ata 240 persoas. En consonancia coa recreación lumínica que caracteriza á cidade, a atracción alberga 180.000 luces led e unha pantalla circular de 3 metros de diámetro no medio da estrutura na que se emiten mensaxes do Nadal e imaxes do despregamento vigués.

Cada entrada xeral costa 5 euros. Se presentas a tarxeta Pass Vigo -para censados na urbe-, o prezo é de 4 euros. O horario habitual é de 11.00 horas da mañá a 12.00 h da noite, aínda que é certo que estende a súa apertura durante os días festivos e as fins de semana.