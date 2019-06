A nova cafetería da Estación de Ría estará enfocada aos produtos do mar e comida para fornecer aos barcos de recreo

Coa firma realizada esta mañá entre David Regades e Mª Jesús Otero Acuña, a empresa SUSIACUÑA S.L.U. en breve comezarán as obras de reforma para abrir este verán unha nova cafetería-restaurante da Estación de Ría cun enfoque gastronómico dirixido aos produtos do mar e á comida para levar tanto para as persoas que vaian de excursión nas liñas regulares como os que teñen barcos de recreo nas dársenas do Náutico.