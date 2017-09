Print This Post

A Orquéstra Panorama desmente calquera relación legal ou de representación con Ángel Martínez ‘Lito’ desde fai tres anos.

“É totalmente falso que nin un só euro do noso caché vaia a parar ao peto desta persoa, como afirmou o programa Espejo Público este xoves (21/09/17)”

A nova propiedade, Panoevents S.L., aclara que todas as súas contas con Facenda e a Seguridade Social están ao día.

Censura que se utilice o nome, a imaxe e o éxito de Panorama con afirmacións totalmente falsas, causando un grave dano, co fin exclusivo de conseguir unha maior audiencia.

Ante as afirmacións vertidas nos últimos días nos medios de televisión nacionais A Sexta e Antena 3 con respecto a A ORQUÉSTRA PANORAMA, a empresa propietaria vese na obrigación de aclarar coa máxima contundencia unha serie de cuestións que son absolutamente falsas e outras nas que se oculta a realidade.

A ORQUESTRA PANORAMA non está representada nin artística nin legalmente por Espectáculos Lito S.L., nin por Ángel Martínez ‘Lito’ desde fai tres anos. Non está representada nin artística nin legalmente por ningunha empresa propiedade de Ángel Martínez ‘Lito’, nin tampouco participada por leste desde fai tres anos.

Actualmente a ORQUESTRA É PROPIEDADE da empresa Panoevents S.L., firma que se atopa ao corrente de pagos con Facenda e a Seguridade Social. Neste sentido, é completamente falso (como se afirmou no programa Espello Público de Antena 3 Televisión) que nin un só euro do caché de ORQUESTRA PANORAMA vaia a parar ao peto de Anxo Martínez ‘Lito’, simplemente porque esta empresa non ten relación de ningún tipo con esta persoa.

Manifestan e censuran, na mesma liña, que se estea utilizando o nome e a imaxe de ORQUESTRA PANORAMA, tratando de manchala gravemente sen a máis mínima xustificación, exclusivamente para aproveitarse do seu éxito, tanto en Galicia como no resto de España (conseguido con moito sacrificio e esforzo dos propietarios e todos os seus empregados) para lograr unha audiencia que doutro xeito non terían.

A empresa propietaria Panoevents S.L. resérvase o dereito de emprender as accións legais que estime oportunas contra quen voluntaria ou involuntariamente verta calquera tipo de información falsa en relación a A ORQUÉSTRA PANORAMA.