A pandemia da Covid-19 aumentou a fenda de xénero no xornalismo Unha enquisa da Federación Internacional de Xornalistas revela que as mulleres xornalistas viron aumentados os seus niveis de estrés e os problemas de saúde durante a crise sanitaria da Covid-19. As xornalistas denuncian tamén que non se desenvolveron estratexias concretas de xénero na pandemia e que as existentes previamente se viron resentidas polos recortes.