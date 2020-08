A peonalización da fin de semana adiántase ao venres ás 15:00 a petición do sector comercial

A Federaci贸n de Comercio Banastra celebra hoxe o 鈥淢ercaser谩n鈥 con diferentes actividades de ocio e promoci贸n comercial no centro urbano

A concellar铆a de Mobilidade e Tr谩fico lembra que, a petici贸n do sector comercial, que hoxe celebra o evento 鈥淢ercaser谩n鈥, adiantarase 谩s 15:00 o peche do centro urbano das fins de semana para o desenvolvemento de diferentes actividades de animaci贸n na r煤a. A concellar铆a de Mobilidade lembra que, tal e como est谩 claramente sinalizado nos valos que impiden o acceso ao centro os s谩bados, domingos e festivos,聽os residentes e comerciantes est谩n autorizados a acceder desde a r煤a Concha Brey聽a car贸n do Concello. Polo tanto, a peonalizaci贸n das fins de semana e deste venres 14 de tarde non impide o acceso de residentes e comerciantes 谩 zona peonalizada, que se debe facer con precauci贸n e a unha velocidade m谩xima de 20 km/h.