A Policía Autonómica remata un operativo con 14 persoas investigadas por furtivismo e por infrinxir as restricións do estado de alarma

A Polic铆a Auton贸mica v茅n de finalizar a operaci贸n que resultou na investigaci贸n de 14 persoas como presuntas autoras delitos de furtivismo e polo incumprimento reiterado das medidas adoptadas durante o estado de alarma decretado durante o coronavirus. O operativo saldouse tam茅n coa identificaci贸n de 25 persoas e a intervenci贸n dun veh铆culo.

O dispositivo desenvolveuse na zona do poboado do Porti帽o e contou coa colaboraci贸n da subdirecci贸n xeral de Gardacostas da Xunta de Galicia e vixiantes da Confrar铆a de Pescadores da Coru帽a.

Durante a vixilancia e tras varios controis e operativos de investigaci贸n, membros do grupo ERPOL da Polic铆a Auton贸mica de Santiago de Compostela detectaron un grupo de persoas que extra铆an percebe de forma ilegal, en varias zonas da costa coru帽esa, sobre todo na de As Tres Illas. Estas persoas carec铆an de licenza para a actividade e non respectaban as zonas vedadas.

Posteriormente, o produto clasific谩base no poboado do Porti帽o e po帽铆ase a disposici贸n dos consumidores sen acreditar as garant铆as sanitarias requiridas.

Ademais, nas datas nas que se realizaron os operativos estaba vixente o Estado de Alarma decretado pola crise sanitaria do coronavirus, polo que as persoas investigadas quebrantaron as medidas e restrici贸ns aprobadas.

脕s 14 persoas investigadas tramit谩ronselle dilixencias por presuntos delitos de furtivismo e por incumprir de forma reiterada as medidas aprobadas con motivo do decreto do Estado de Alarma debido 谩 pandemia do coronavirus. Os feitos foron postos en co帽ecemento do Xulgado de Garda da Coru帽a.