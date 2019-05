A policía local de Vigo asiste no O Calvario ao ser avisados de que había un ancián cunha conduta errática

O referido facilitoulle o seu nome para acto seguido comentarlle que quería volver á súa casa e non saber onde estaba para pasar a comentar que tentase entrar no seu domicilio comprobando que a chave non lle abría a porta, manifestando que sospeitaba que lle cambiaban a fechadura.

Ao verificar as súas sospeitas respecto ao estado do ancián, e ante a certeza de que este padece Alzheimer procedeu a requirir telefonicamente unha Patrulla desta Policía Local de Vigo mediante chamada á sala de Comunicacións do 092.