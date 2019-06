A Polícia Local de Vigo asistiu o mércores a 7 chamadas de persoas maiores

Connect on Linked in

Na mañá do mércores ás 09:45 horas na zona centro a sala de comunicacións da Polícia Local recibiu unha chamada sobre unha señora maior que necesita axuda.Segundo parece non podía acceder ao interior do edificio onde residía ao non ser capaz de introducir a chave na fechadura do portal.

A Patrulla desprazada ao lugar tras realizar xestións comprobou que estaba desorientada e equivocouse de rúa, acompañándoa ao seu domicilio.

Apenas uns minutos despois ás 10:05 horas na zona da Salgueira solicitouse axuda para levantar a unha señora maior que se caeu no domicilio e a súa filla non era capaz de mobilizala, sendo auxiliada e colocada na súa cama novamente pola Unidade Policial desprazada.

Nos mesmos termos atendeuse requirimento na zona de Balaidos a poucos minutos das 13:00 horas, esta vez co matiz de que o ancián estaba tendido no chan do baño. Casualmente apenas unha hora despois a Unidade volveu ao mesmo domicilio, atopándose a persoa tendida esta vez no chan do salón quedando posteriormente baixo a atención da súa coidadora.

Non foi ata as 18:55 horas que se recibiu nova chamada, esta vez na zona de Ramón Nieto lugar onde uns pais solicitaban colaboración na procura dunha menor de 14 anos que se ausentou do seu domicilio e que ten leves problemas de saúde, sendo localizada finalmente polos propios proxenitores.

A preocupación dunha cidadá ao tratar de comunicarse coa súa veciña que vive soa e non atender esta a as súas chamadas sumou a quinta actuación, desprazándose unha Unidade Policial ás 21:09 horas a un domicilio do Centro desta cidade para tentar acceder á vivenda e verificar o estado da anciá.

Chegando ao lugar a solicitante realizou unha nova chamada para tranquilizar a situación ao finalmente atender unha das súas chamadas a causante do servizo, verificando que non tiña ningún problema grave.

Na zona de Paseo de Alfonso un veciño vió a unha persoa saír do ascensor e subir as escaleiras de acceso ao tellado, non recoñecéndoa e estrañándose pola conduta e polo horario -as 00:49 horas- motivo polo que solicitou unha Patrulla para pescudar a súa identidade e o motivo do seu deambular.

Unha vez no lugar pescudouse que se trataba dunha veciña con problemas psiquiátricos, que saíu do seu domicilio, e que os propios veciños trasladaron novamente ao mesmo onde quedou atendida.

Unha nova caída en domicilio dun ancián pecha estes episodios ás 01:08 horas na zona de Camelias.A súa muller non era capaz de incorporalo polo que solicitou o auxilio dunha Patrulla que desprazada ao lugar axudou a incorporarse a esta persoa.

Sete intervencións á que se podería sumar unha máis, nun contexto anecdótico, sucedida ás 11:44 horas cando unha muller na zona de Beade viu camiñando por unha leira a un ancián de 93 anos.

Asumindo que estaba desorientado procedeu a solicitar unha Patrulla para realizar xestións de investigación do domicilio para proceder ao seu traslado.

Unha Patrulla trasladouse ao lugar sorprendida ao constatar que se trataba dunha falsa alarma, dado que o propio ancián informoulles que realiza unha camiñada todos os días para estar en forma, unha sa e saudable costume que desde noticiasvigo.es aplaudimos a este Corpo Policial.