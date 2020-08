A Policía Local detén a dous individuos por agresión a un xoven, atentado, desobediencia grave, lesións e ameazas

A Policía Local de Ponteareas detivo na noite de onte sábado a A.P.C e Y.P.C tras ter presuntamente agredido a un xoven nunha terraza do Paseo Matutino. Os detidos, naturais da localidade de As Neves e, alomenos un deles, con antecedentes penais, foron reducidos pola forza por parte da Policía Local.

Sobre as 23:50 da noite a patrulla da Polic√≠a Local recib√≠u unha chamada alertando sobre unha pelexa no Paseo Matutino. A patrulla, que se atopaba preto do lugar, personouse de inmediato. O xoven presuntamente agredido manifestou que dous var√≥ns o agrediran sen motivo aparente nunha terraza, sinalando aos supostos agresores. Cando a Polic√≠a Local os requir√≠u para a s√ļa identificaci√≥n ambos os dous reaccionaron atacando aos axentes con manotazos e cabezazos e arrinc√°ndolles as m√°scaras de protecci√≥n. Os agresores actuaron con grande virulencia e forza, aparentemente baixo os efectos de drogas e alcohol. A Polic√≠a Local logrou reducir aos dous individuos, esposalos e detelos person√°ndose de seguido no lugar unha patrulla da Garda Civil. No forcexeo os axentes da Polic√≠a Local sofreron algunhas contusi√≥ns. Os dous detidos foron trasladados ao cuartel da Garda Civil e tanto no traslado como nos calabozos proferiron graves insultos e ameazas de morte e propinaron pu√Īetazos e cabezazos contra as xanelas dos veh√≠culos e as paredes da celda.

Foi necesaria a intervención e asistencia de persoal sanitario do PAC de Ponteareas para calmar con medicación aos detidos. A Garda Civil fíxose cargo finalmente dos detidos antes de pasar a disposición xudicial.

A Polic√≠a Local instru√≠u as correspondentes dilixencias por un delicto de atentado, debobediencia grave, lesi√≥ns e ameazas. Ademais, o corpo de seguridade salientou e agradeceu a colaboraci√≥n cidad√°n nesta actuaci√≥n, pois diferentes veci√Īos que se atopaban na r√ļa axudaron aos axentes para reducir aos detidos.

O goberno local, a trav√©s do concelleiro Roberto Mera, felicitou aos axentes pola s√ļa actuaci√≥n e salientou que a√≠nda que as pelexas son feitos puntuais e illados en Ponteareas, o corpo da Polic√≠a Local est√° preparado para facer fronte con profesionalidade e eficacia a estas situaci√≥ns excepcionais. Nos √ļltimos meses o cadro de persoal da Polic√≠a Local reforzouse e intensificouse a vixilancia nas noites das fins de semana con varias patrullas nocturnas operativas. A pasada fin de semana catro axentes interviron nun incendio declarado nun hotel da localidade impedindo, grazas √° s√ļa r√°pida intervenci√≥n, que este se propagase.