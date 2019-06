A Policía Local detén a unha moza tras tentar roubar nunha vivenda do Calvario

No día de onte as 13:36 recibiuse chamada á Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo mediante a cal se informaba que na zona do O Calvario, observouse forzado o acceso a unha vivenda cuxos moradores, estranxeiros estaban de vacacións no seu país.

Ao lugar desprazouse unha Unidade que mantiña contacto telefónico co solicitante do servizo motivo polo cal tiveron coñecemento que aínda había alguén no interior.

Cando chegan ao lugar, da citada casa ven saír unha muller que resultou ser L.F.M. nacida e domiciliada en Vigo de 20 anos de idade á que deron o alto.

Nun primeiro momento e ao serlle solicitada a súa documentación dixo non portala comezando espontaneamente a chorar manifestando “eu non fixen nada”.

Os Axentes verificaron que a porta de acceso á vivenda tiña unha zona acristalada sobre a cal había varios ferros dispostos de forma orlada mediante debuxos, comprobando que a zona acristalada máis próxima á fechadura estaba fracturada, comprobando igualmente que o interior da vivenda estaba revolta.

En virtude á estes feitos procedeuse á detención da referida muller por un delito de roubo con forza, realizando xestións ao obxecto de localizar a unha persoa próxima á familia ao obxecto de proceder a pechar a vivenda e informarlles do sucedido á súa chegada.