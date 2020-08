A Policía Local do Grove tramita trinta propostas de sanción por incumprimento das “Normas COVID” esta fin de semana

Tal e como se tiña informado, esta fin de semana o labor informativo da Policía Local da localidade foi acompañada de medidas sancionadoras no relativo aos incumprimentos das normas de seguridade necesarias pola Covid-19. Así, os axentes da localidade tramitaron trinta propostas de sancións pola ausencia de uso de máscara e ao non mantemento da distancia social. As infraccións foron detectadas tanto nos areais da localidade como nas vías urbanas e nas distintas quendas horarias, xa que esta fin de semana comezou o servizo nocturno.

Dende a Policía Local incídese en informar a veciñanza da importancia destas medidas, xa que, a día de hoxe, son a única posibilidade que temos de frear o virus. A responsabilidade individual e a colaboración de todos e todas mantendo a distancia social, empregando máscara e seguindo as indicacións nos lugares aos que se acceda resulta fundamental. Deste xeito, incídese en que se manterán os esforzos informando, pero non se permitirán incumprimentos que poñan en risco a poboación.