A Polícia Local e a Nacional inspeccionaron 5 locais en Vigo a pasada noite do sábado

Nun operativo conxunto, Unidades da Policía Local de Vigo, en colaboración con membros do Corpo Nacional de Policía, procederon á inspección de varios locais ao longo da madrugada do pasado sábado.

O labor iniciouse ás 00:40 horas nunha cafetería da rúa Torrecedeira, onde se realizaron varias identificacións.

Confeccionouse unha acta de incautación por portar obxecto perigoso ao condutor dun vehículo, e unha denuncia por ter a itv caducada.

Posteriormente, detívose un turismo ás 01:10 horas, na confluencia das rúas Castelao con Grove.

Tras cometer unha infracción, déuselle o alto ao condutor, realizándolle a proba de determinación do grao de impregnación alcohólica, que arroxou un resultado positivo.

Resultando administrativa 0,32 e 0,30, mg/ l de alcol por aire expirado, realizándolle a maiores a proba de tóxicos, que tamén deu positiva, en cocaína e cannabis.

A maiores, deuse conta xudicial mediante atestado xudicial por perdida de vixencia, sendo o vehículo retirado ao deposito.

Un novo local foi inspeccionado na Rúa Teixugueiras ás 01:35 horas, cursáronse unha denuncia a industria por ter os extintores caducados, dúas actas de incautación de cocaína a un cliente, e pola mesma substancia ao propietario do local.

Ás 02:30 horas , trasladáronse á rúa Cesareo A. Vazquez, onde confeccionaron cinco actas de incautación a clientes do local, tres actas de denuncia por incumprimento á lei do tabaco a clientes, unha acta denuncia propietario do local por permitir consumo tabaco, un informe urbanismo por non axustarse á licenza de actividade concedida, ampliando de espazos encostados á construción, así como unha proposta de sanción elevada ao departamento de urbanismo por pasar o aforo permitido.

Pechando a actuación ás 03:30 horas, coa inspección a un local no Camiño Liñares, onde se procedeu á detención dun usuario por delito contra a saúde publica, incautándolle varias doses de substancia presumiblemente para a venda no local. Tamén se elaboraron actas por incautación a dous clientes, unha acta de denuncia por incumprimento da lei do tabaco a un cliente, outro informe urbanismo por non presentar licenza de apertura, unha denuncia á Xunta de Galicia por non dispoñer de follas de reclamacións, e outra ao mesmo órgano por non exhibir cartel anunciado de follas de reclamacións.