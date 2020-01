A Policía Local ordena desaloxar e balizar un edificio de Vigo por risco de derrube

Na tarde de onte, ás 16:38 horas un veciño da rúa Jenaro de la Fuente realizou unha chamada na Sala operativa do 092 da Policía Local de Vigo.

O motivo era informar do desprendemento de tellas dun edificio lindeiro co que el residía, pero pola parte traseira.

Ao lugar desprazouse unha Unidade, entrevistándose co solicitante P. M. R, de Vigo e 44 anos de idade, indicando que era o presidente da comunidade de veciños do inmoble onde residía.

Facilitou aos axentes acceso ao patio interior, punto máis próximo ao inmoble obxecto da chamada, e que os Actuantes constataron atopábase en estado ruinoso.

Tras unha primeira inspección, contactaron cos servizos de extinción de incendios para que comprobasen o estado do edificio e fixesen as valoracións pertinentes sobre o seu estado.

En espera do servizo de bombeiros, localizaron a un dos moradores do edificio ruinoso P. C. G, de Vigo e 45 anos de idade, e con domicilio no baixo do citado inmoble.

Tendo que apercibirlle en varias ocasións de que debería abandonar o inmoble, polo estado no que se atopaba, e que posiblemente en calquera momento puidésese vir abaixo, comprendéndoo e asumindo as posibles consecuencias.

Tras a valoración realizada por bombeiros, decidiuse balizar o patio interior do edificio do requirente, e tentouse volver contactar co morador do inmoble a efectos de que o abandonase pola súa propia seguridade, pero esa xestión resultou infrutuosa.