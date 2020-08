A Policía Local rexistrou 3 alcoholemias positivas e propuxo 4 sancións á subdelegación do goberno na fin de semana

Tres alcoholemias positivas, 4 propostas de sanci贸n 谩 聽subdelegaci贸n, 聽1 proposta de sanci贸n por incumprimento da ordenanza de convivencia 聽cidad谩, entre outras, foron as principais actuaci贸ns levadas a cabo esta fin de semana.

En materia de tr谩fico 3 condutores deron positivo no control de alcoholemia realizado por axentes da Polic铆a Local o venres a noite. Un destes condutores deu un resultado positivo de 0,66 mg/l nunha primeira proba en aire expirado, e 0,58 mg/l na segunda, polo que foi proposto para sanci贸n administrativa e lle inmobilizaron o veh铆culo. Os axentes levaron a cabo tam茅n un dispositivo de control de uso de sistemas de retenci贸n infantil, cinto e documentaci贸n de veh铆culos. O s谩bado 谩s 4.45 h interceptaron a un veh铆culo que circulaba en direcci贸n contraria en Augusto Gonzalez Besada. O domingo 谩 tarde colaboraron co 112 tras rexistrar dunha sa铆da de v铆a na entrada da autov铆a en direcci贸n Vigo.

A Polic铆a Local na madrugada do venres ao s谩bado, 谩s 3.30 h tras recibir aviso do 112 acudiu a unha multitudinaria pelexa na Macoca. Os axentes solicitaron reforzos 谩 Garda Civil, perso谩ndose 3 patrullas, d煤as da USECIC.

Tam茅n o s谩bado 谩 tarde os axentes tiveron que mediar, tras ser avisado polo 112, nunha pelaxa familiar, na que non houbo incidentes de gravidade. E onte domingo 谩s 16.04 h foron requiridos tam茅n polo 112 para intervir noutro conflito familiar entre un fillo e unha nai.

O s谩bado 谩s noite, tras recibir queixas da veci帽anza, axentes da Polic铆a Local interviron nunha festa privada nunha vivenda, que a铆nda que contaba con autorizaci贸n, est谩 a incumprir a ordenanza en municipal de convivencia cidad谩. Por este motivo e por desobediencia os efectivos policiais cursaron a correspondente denuncia.

Por outra parte o s谩bado 谩s 18.50 h efectivos da Polic铆a Local despraz谩ronse at茅 Sombraboa en Randufe, onde se rexistrou un conato de incendio. A s煤a vez deron aviso aos membros de Protecci贸n Civil de Tui que sufocaron o lume. Os axentes abriron dilixencias administrativas ante Medio Rural.

Amais durante a fin de semana Polic铆a Local de Tui colaborou no control do tr谩fico para facilitar a celebraci贸n o s谩bado do Descenso Internacional do Mi帽o.