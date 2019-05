A Policía Local salva a un pito de curuxa

No día de onte e produciuse ás 09:36 horas na zona de Beade onde membros do Corpo da Policía Local de Vigo esta vez da unidade UMIR mediante chamada telefónica á Central de Comunicacións do 092 foron requiridos para recoller un ave que aparentaba estar ferida.

Todo indica que o ave caera do niño co que a súa nai non pode alimentarlle atopándose nesta situación aproximadamente desde fai un par de días.

A Unidade procedeu ao traslado do ave a dependencias Policiais á vez que deron aviso do feito a responsables do refuxio de Cotorredondo para que o recollesen en aras á súa recuperación para unha vez logrado isto, o seu posterior posta en liberdade no seu hábitat natural.

