A Policía Nacional de Vigo detén a catro homes que entraran a roubar nunha leira da rúa Manuel Álvarez

A Policía Nacional ha detido a catro homes con idades comprendidas entre os 18 e os 37 anos, todos eles de nacionalidade española e con domicilio na cidade de Vigo, por un delito de roubo con forza.

Sospeitosos camiñando pola beirarrúa

Pasaban poucos minutos da medianoite, cando se recibía unha chamada na Sala Operativa do 091 na cal un veciño informaba que vira a catro homes con aspecto sospeitoso observando o interior dunha leira da rúa Manuel Álvarez.

Unha dotación policial camuflada que formaba parte do Plan Especial Contra Roubos en Establecementos chegou ao lugar instantes máis tarde e puideron comprobar que a leira tiña un peche por todo o perímetro de máis de dous metros de altura.

Ademais no interior había un edificio no que se atopaba estacionada unha autocaravana con diversas pezas exteriores desmontadas no chan.

Tras comprobar que non había ninguén no interior, os axentes deron aviso ao resto dos indicativos e percorreron as rúas próximas, localizando no camiño Bouciña coa esquina da rúa Folón a catro homes que tentaban gardar dentro dunha furgoneta un avance de caravana.

Tras identificarse como policías procederon á identificación destes catro homes, así como a realizarlles un cacheo preventivo de seguridade, no cal localizaron escondidas entre as súas roupas diversas ferramentas e utillaje.

Ao preguntarlles a estes homes sobre a procedencia do avance de autocaravana estes non achegaron ningún dato, polo que tras comprobar que se correspondía co que lle era roubado á autocaravana da rúa Manuel Álvarez, procederon á detención de todos eles e ao seu traslado a dependencias policiais.

Inmediatamente outra dotación facíase cargo do material intervido e realizaba as xestións necesarias para localizar e contactar co titular da autocaravana para facerlle entrega das pezas.

Varios antecedentes anteriores

Unha vez en Comisaría realizouse unha comprobación das bases de datos policiais, descubríndose que dous dos catro detidos xa contaban cun gran número de antecedentes policiais anteriores, sendo moitos deles por feitos similares ao descrito.

A intervención e detención foi levada a cabo por axentes do Grupo de Noites da Brigada de Seguridade Cidadá, pertencente á Comisaría de Policía Nacional en Vigo-Redondela, pasando os detidos e todo o actuado ao dispor do Xulgado de Instrución de Vigo, en funcións de garda.