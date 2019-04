A Policía Nacional de Vigo detén a un home por un roubo cometido nunha lavandería de Martínez Garrido

Roubo nunha lavandería

Pasaban escasos minutos das 05:00 da madrugada cando se un condutor que circulaba pola Martínez Garrido chama á Sala Operativa do 091 para avisar que acaba de ver a un home agachado xunto ao enreixado dunha lavandería.

Pasaban escasos minutos das 05:00 da madrugada cando se un condutor que circulaba pola Martínez Garrido chama á Sala Operativa do 091 para avisar que acaba de ver a un home agachado xunto ao enreixado dunha lavandería.

Unha dotación da zona acudiu ao lugar e comprobou que dita porta fora apalancada e que no interior arrincaran o cajetín da máquina de cambio.

Unha dotación da zona acudiu ao lugar e comprobou que dita porta fora apalancada e que no interior arrincaran o cajetín da máquina de cambio.