A Policía Nacional de Vigo detén a un home que quedou atrapado tras cometer un roubo nun local comercial da praza Santa Rita, imputándolle por iso un delito de Roubo con Forza

A Policía Nacional detivo a un home de 34 anos de idade, de nacionalidade española e con domicilio en Santiago de Compostela, por un delito de Roubo con Forza nas cousas.

Establecemento en praza Santa Rita.

Pasaban poucos minutos das 23:30 horas cando se recibe unha chamada na Sala Operativa do 091, na cal informan que un home quedouse encerrado no interior dunha lavandería da Praza de Santa Rita.

Un indicativo policial que realizaba labores de prevención da delincuencia dirixiuse ao lugar, e á súa chegada atopouse a un home atrapado entre a persiana exterior do establecemento e a porta de entrada.

Minutos máis tarde chegou o responsable do establecemento e abriu a persiana, tras o cal preguntaron a este home como se quedou atrapado, non logrando achegar ningunha explicación coherente.

Nese momento, o responsable do local manifestou que momentos antes, e mentres se atopaba na súa casa procedeu a visionar as cámaras de seguridade do establecemento e ao comprobar que non se vía a ningunha persoa no interior activou o sistema remoto para o pechar a persiana de seguridade.

A continuación activouse o sistema de alarma e soou un aviso, polo que volveu comprobar as cámaras de seguridade e descubriu a un home que se acababa de quedar atrapado entre a follas da porta de entrada e a persiana de seguridade.

Alertado por iso avisou á Policía Nacional a través do 091 e comprobou as gravacións do local nos momentos anteriores ao suceso, observando como a mesma persoa que se quedou atrapada estaba a forzar o cajetín de moedas da máquina de café do local.

Ao realizarlle un cacheo preventivo de seguridade a este home, os axentes descubriron ocultos un desaparafusador, un formón e unha importante cantidade de diñeiro en moedas.

Por todo iso procedeuse á detención e traslado a dependencias policiais deste home para tomarlle declaración.

22 antecedentes policiais anteriores

Xa en Comisaría realizouse unha consulta das bases de datos, comprobándose que ao detido constábanlle 22 antecedentes policiais anteriores, sendo varios deles por feitos similares ao descrito.

A detención foi levada a cabo por axentes do Grupo de Atención ao Cidadán, da Brigada de Seguridade Cidadá, pertencente á Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, pasando o detido e todo o actuado ao dispor do Xulgado de Instrución de Vigo, en funcións de garda.